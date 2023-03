Natalia Téllez, más allá de la belleza con los looks para primavera

Natalia es sin duda sinónimo de autenticidad y libertad, una mujer llena de energía y apasionada por lo que hace. En esta ocasión nos habló sobre su papel como mamá, sus sueños y sus mejores consejos de belleza.

¿Cómo descubres tu vocación en los medios de comunicación y la actuación?

Empezó por una casualidad, yo nunca estuve muy cercana a los medios de comunicación porque mis papás limitaban mucho mi contacto con ellos, empezando por no tener tele. Fue una casualidad acabar estudiando en el CEA y tener acercamiento a las obras de teatro, a la gente que conduce, empecé a estudiar esto antes de saber que me quería dedicar a ello, era más bien como un salvavidas, un salvavidas en una circunstancia familiar difícil y peculiar.

¿Cuál ha sido el mayor obstáculo al que te has enfrentado en tu carrera?

Soy yo y las ideas que tengo de mí equivocadas; mis miedos, mis autopercepciones. Sí creo que de repente los limitantes más grandes son los que uno piensa.

¿Cómo ha sido el balance entre el trabajo y tu familia ahora que eres mamá?

Todos los días se tiene que buscar ese balance, te mentiría si digo que tengo todo estructurado y bajo control, creo que cualquier mamá lo sabe. Todos los días lo único que se puede hacer es contar con un equipo, siempre digo que para las mujeres y para las personas en general las redes lo son todo, terapia, una red social para salir a tomar el aire, para tomar una copa, para hablar, para llorar. Yo tengo un gran equipo que comprende a mi pareja que entiende perfecto lo que significa ser papá, a mi hermana, a mis amigos, inclusive mi trabajo, mis compañeros de trabajo, mi terapeuta, mi perro (risas).

¿Cuál es el mayor aprendizaje que te gustaría dejar en Emi (su hija)?

Que siempre tenga el valor de buscar su libertad, da miedo y de repente el mundo no está muy sincronizado a esa idea, pero la maravilla de vivir una vida en libertad es que absolutamente todo lo que pase habrá sido el libro que escribiste para ti, entonces es perfecto así, no habrá errores ni faltas de ortografía ni personajes que no debieron estar, todo entra y todo es perfecto porque lo decidiste tú y porque lo necesitabas vivir tú. ¿Qué responsabilidad conlleva el tener una voz que es escuchada?

Creo que esa es una gran pregunta en un mundo donde es tan fácil que la gente tenga acceso a dar una opinión e inclusive un público, no importa lo grande o chico que sea, no hay público pequeño. Influir y hablarle a la gente siempre será una responsabilidad gigantesca y sí creo que tenemos, ahora que todos tenemos un dispositivo (digital), que tomar responsabilidad de qué significa opinar, hablar, tomar posturas. Ahora que tengo una niña lo veo más, hay que hacernos responsables de todo lo que decimos, lo que pensamos, lo que le damos a la gente, ese es el legado para ti, pero sobre todo es el legado de todos los que tocas con tu camino.

¿Qué sueños siguen?

Demasiados, hay muchos sueños por cumplir. Tuve la oportunidad el año pasado de hacer una serie que me retó mucho en cuestiones actorales al darme un personaje sumamente dramático, me retó y me llevó a querer hacer eso más. Me gustaría escribir y hacer mi podcast, tengo muchas cosas todavía como comunicadora y actriz que hacer, y como mamá y parte de una familia, hay muchos proyectos que también son muy importantes para mí.

Natalia Téllez en rojo

BEAUTY TIPS

Mejor consejo

"Nunca te compares. Lo trabajo todos los días, para decir: 'esta soy yo'".

Esencial de maquillaje

"Antes te hubiera dicho el rímel, ahora justo he estado experimentando con maquillarme lo menos y acepto que lo que sigue siendo importante para mí son las cejas".

Seguridad en ti misma

"Cuando refuerzas otras cualidades en lugar de la belleza. Para mí, no puede ser la piedra estructural en la que construyes porque eso es tan variable y tan débil".

Tendencia con joyería

LAS TENDENCIAS DE BELLEZA MÁS TOP DE LA TEMPORADA

Leonel Urdaneta, experto en maquillaje y peinado para Oriflame y Hot Tools, nos habló de las tendencias que veremos esta primavera-verano y cómo lograrlas.

WET LOOK

Esta tendencia que da un efecto “recién salida del mar” se convierte en un must de la época. “Si tienes el pelo corto por debajo o encima de los hombros, este es uno de los estilos que va perfecto para tu cabello. No importa si lo trabajamos en pelo chino, liso o con ondas, nos deja resaltar la textura natural. También es posible alisando, creando ondas o waffleando el cabello antes”, aseguró el experto. En Natalia podemos ver algunos ejemplos de distintos peinados utilizando esta tendencia. Sobre cómo lograrlo, Leonel nos aconsejó: “Una vez que tengamos el cabello moldeado o decidamos usarlo al natural, vamos a aplicar un mousse mezclado con un aceite de hidratación para el cabello, con nuestros dedos vamos a ir peinando mechón por mechón hasta que se impregne por completo y así poder lograr un efecto wet y con textura que pueda durar todo el día. Antes de dejar secar estos productos es importante peinarlo o moldearlo en la forma que queremos”.

Wet look o recién salida del mar

MAQUILLAJE

Una de las tendencias que continúa con fuerza es la piel al natural, a lo que el makeup artist nos dijo, “lo más importante es celebrar tu piel, y si normalmente usamos poco maquillaje la tendencia es usar muchísimo menos. En ninguno de los looks que hicimos (con Natalia) usamos corrector, base o contorno, al contrario, tratamos de darle una apariencia muy hidratada y fresca”.

Otro trend está en las sombras. “Vienen colores metálicos y pasteles, no le tengas miedo a estos tonos, son muy fáciles de llevar. El plata, blanco y azul cielo son los colores de la temporada”, aseguró Leonel. Asimismo, nos dio sus mejores tips, por ejemplo, las sombras satinadas o pigmentos metálicos nos recomienda llevarlos en todo el párpado móvil como un bloque de color, “y con una brocha difuminas los bordes y estás lista”.

Sobre el look rosa más ahumado que vemos en Natalia, Leonel nos dijo cómo lograrlo. “Hicimos un ahumado 3D poniendo una combinación entre magenta y rosa pálido. El magenta en el lagrimal y la parte final del ojo para enmarcar la cuenca y la mirada, y en el centro un rosa metálico muy pastel para contrastar e iluminar".

Make up para iluminar el día

Por Ailedd Menduet

Fotos: Bryan Flores Maquillaje y peinado: Leonel Urdaneta para @mxoriflame y @hottoolslatam Styling: Ailedd Menduet

MAAZ