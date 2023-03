Señales que manda cada signo zodiacales cuando alguien les gusta e interesa

En ocasiones queremos tener muy claro si le gustamos a alguien, pues existen ciertas personas que a pesar de creer que están enviando las señales adecuadas para demostrar que sienten atracción, la otra persona no las recibe de la misma manera.

Debemos tomar en cuenta que cada signo del zodiaco tiene un lenguaje diferente de amor y a veces este se puede malinterpretar o confundir cuando en realidad las señales pueden estar muy presentes; hemos hecho la lista de cuáles son las señales específicas que manda cada signo cuando le interesa o gusta mucho alguna persona.

Características de los signos

Aries requiere estar todo el tiempo con la persona que le gusta; les gusta ir rápido e intensear en la relación.

A los Tauro les encanta tener momentos de intimidad a través de la comida, así que ir a un nuevo restaurante o ir juntos a un masaje les fascinará y será su forma de expresar su amor.

Los regidos por Géminis les encantará hablar y hacerte reír con cualquier tontería que se les pueda ocurrir porque aman ver a la persona que aman feliz y sacando carcajadas.

Formas de amor para cada uno

Los Cáncer son muy intensos pero casi quieren comprometerse al límite y casarse si es posible; son muy obvios con sus intenciones y buscarán la forma de abrirse con sus sentimientos y emociones y esperará lo mismo de tu parte.

A los Leo les encanta mostrar el mundo a la persona que aman y que se note tu existencia; cuando uno de ellos no lo hace o no se compromete a demostrarlo, quizá no es la persona indicada.

Si le gusta a un Virgo intentará hacer que tu vida sea mucho más fácil; a este signo de tierra le agrada demostrar su amor e interés a través de su opinión o juicio para mejorar cosas tuyas a nivel personal pero nunca con intención de hacerte daño.ç

Cómo saber si le gustas a tu crush

El signo de Libra va a buscar constantemente la opinión de la persona que ama o que le gusta mucho; quiere saber qué piensas y quiere todo de ti, prácticamente meterse en tu mente para entenderte mejor.

El signo de agua Escorpio suele tener la facilidad de estar fusionado con su pareja, les encanta demostrar que necesitan tu compañía y tenerte para ellos, aunque esto puede confundirse con que en ocasiones son posesivos.

Para los regidos por el signo de fuego Sagitario les es muy fácil mostrar que alguien les gusta cuando los hacen parte de sus aventuras, planes y viajes; encontrarán la forma de que juntos descubran nuevos lugares.

Su lenguaje de amor

Capricornio es un signo que le encanta invertir materialmente y económicamente en la persona que le gusta o a quien aman; ve preparando tus cosas porque te va a pedir que vivan juntos.

A los Acuario les gusta mucho escuchar la opinión de la persona que le gusta; les encanta debatir y entender por qué piensas de tal forma con temas muy diversos y controversiales.

Y los regidos por el agua Piscis, intententará siempre validar todas tus emociones, escucharte y dale importancia a tu estabilidad emocional; es muy importante para ellos ser escuchados y sensibilizarse a través de la empatía.

