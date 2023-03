Karely Ruiz sorprende con arriesgado bra de aros que no dejó nada a la imaginación

En contadas ocasiones Karely Ruiz queda tan enamorada de su outfit que lo coloca en todas partes de sus redes sociales. En este caso modeló lo que parece ser una falda negra acompañada por un bra hecho por pequeños aros color plata y sí, no dejó nada a la imaginación porque se puede ver prácticamente todo.

Con la finalidad de evitar la censura de Instagram, la originaria de Monterrey, Nuevo León, se colocó unos corazones de la misma tonalidad, de un material similar al papel aluminio. Ella, con toda la actitud del mundo sólo se limitó a escribir que estaba un poquito pasada de copas; tal parece que regresó de la fiesta.

Karely Ruiz aseguró que estaba un poco pasada de copas (Foto: IG @karelyruiz)

"Ando borrachitaaaa", fue lo único que puso Karely Ruiz quien parecía que en realidad no lo estaba. Esto se lo comentaron sus seguidores entre una ola completa de elogios, pues es una de las modelos más atractivas (a su consideración) de las redes sociales. Tan sólo en esa plataforma ostenta más de 8 millones de seguidores.

"Hay que bonita niña esa expresión tan tierna, angelical y dócil la cual conmueve y ablanda el alma, con esa inocencia y luz resplandeciente en la mirada", "Note creo que ese mujerón este en ese estado si esta hermosa y linda", "Hola amor tu como estas linda eres hermosa eres una nena bonita amor besitos amor", fueron algunos de los comentarios que le hicieron a la influencer.

Karely Ruiz se mudó a la CDMX (Foto: IG @karelyruiz)

Karely Ruiz también ama los vestidos

En la última publicación que realizó Karely Ruiz, en su Instagram, le deleitó la pupila a sus fans con un vestido que usó prácticamente sin nada debajo. La prenda es de color gris con un profundo escote que expuso la mayor parte de los tatuajes que se hizo en esa zona.

Karely Ruiz adora los vestidos largos (Foto: IG @karelyruiz)

En ambas fotografías terminó de convencer a aquellos que la critican siempre, pues se dejó el cabello suelto y le dio un color carmín a sus carnosos labios que resaltaron con el discreto maquillaje que se colocó. "No le das like x que no estoy enseñando vdd", escribió la modelo de OnlyFans, plataforma que con toda seguridad ya incrementó su número de seguidores.

