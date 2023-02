Mercurio sale de la sombra, así afectará a los signos del zodiaco los próximos días

Este martes 7 de febrero Mercurio sale de la sombra y empieza a recorrer nuevos grados matemáticos. Eso no pasaba desde diciembre, así que las discusiones y planes no solo se mueven hacia adelante, sino que, al fin, nos movemos a nuevos temas. La astróloga venezolana Mia Astral te explica como este movimiento astronómico afectará a los signos del zodiaco.

La energía de la Luna Llena en Leo aún prevalece y nos sentiremos seguros, confiados con fuerza y con energía para dar lo mejor a los demás y desde luego para nosotros mismos. Notarás una energía muy positiva con este trance lunar. Si las cosas han sido inciertas o confusas desde que terminó diciembre, comenzarás a tener mayor claridad.

Mercurio sale de la sobra, así afectará a los signos del zodiaco

La astróloga Esperanza Gracia nos indica cómo el tránsito de Mercurio afectará a los signos del zodiaco en los próximos días y nos recuerda que el colore de la suerte esta semana es el verde que representa vida, renovación y también esperanza e ilusiones para el futuro, además los signos del zodiaco que tendrán mejor suerte esta semana son: Cáncer, Escorpio y Piscis.

Virgo

La suerte te sonríe y, aunque tú eres poco vehemente, hoy la pasión correrá por tus venas. Podrás descubrir nuevas y excitantes sensaciones. Vive intensamente cada momento. Tu economía mejorará.

Aries

Evita enfrentamientos y sé prudente, que pronto verás salida a situaciones que ahora parecen no tenerla. Nunca pierdes tu optimismo y debes sentirte orgulloso por tu manera de afrontar los contratiempos.

Tauro

Recuperarás la fuerza que has perdido y te sentirás renovado. Así que no desfallezcas, que conseguirás lo que deseas. No te cierres a vivir emociones nuevas y déjate llevar por tus sentimientos, aunque te cueste.

Géminis

Pon toda tu energía en lo que quieres conseguir, porque, con Marte en tu signo, tendrás fuerza y seguridad para afrontar todo lo que se te presente. Avanza sin miedo porque te espera el triunfo.

Cáncer

Si alguien te saca de quicio con su comportamiento, ignóralo y no entres en su juego porque podrías verte muy perjudicado. Tu economía puede sufrir altibajos. Controla los gastos superfluos.

Leo

Es posible que tengas muchos frentes abiertos. Intenta alejarte un poco de las preocupaciones y céntrate en ti y en lo que aporta bienestar. Tu enorme fuerza interior acabará imponiéndose y saldrás adelante.

Libra

Buen momento para lograr lo que anhelas, pero tendrás que actuar con astucia. Vas a disfrutar de una seducción inmensa y atraerás todas las miradas allí donde estés. Tus proyectos van por buen camino.

Escorpio

Estás brillante y lleno de ilusiones. Es un buen momento para soñar y concertar una cita romántica en la que despliegues todo tu encanto y des rienda suelta a toda la pasión que llevas dentro.

Sagitario

Eres único para acabar con situaciones que no te favorecen. Sigue así y reta al destino, que vencerás y te sentirás satisfecho. Algo con lo que no contabas te alegrará mucho.

Capricornio

Con Mercurio en tu signo, pueden surgir oportunidades muy positivas en el ámbito profesional. No permitas que el miedo a lo nuevo te impida aprovecharlas. La alegría llega a tu vida.

Acuario

Felicidades. El Sol en tu signo contribuye a que salgas vencedor de cualquier situación, así que ve a por todas. En el amor, encontrarás lo que necesitas para ser feliz. Protégete de las envidias llevando contigo un cuarzo.

Piscis

Cuidado con tomar decisiones rápidas porque pueden tener consecuencias que no deseas. Ante la duda, que mande tu intuición, sabes que no te falla. Si tienes una cita importante brillarás.

