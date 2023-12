Pamela Villanueva desmiente desmayo durante transmisión en vivo: "me descompensé" | VIDEO

No se trata de una broma del Día de los Inocentes. Una conductora regia sufrió un episodio de desmayo durante el noticiero de Telediario en Monterrey, este 28 de diciembre.

durante el en Monterrey, este 28 de diciembre. En los últimos días, las conductoras del canal 6 han dado la nota y se han convertido en tendencia por algunos incidentes en vivo.

Primero fue Jackie Ainley con su garrafal error cuando daba el pronóstico del clima para el canal 6. Ahora le tocó el turno a la conductora Pamela Villanueva quien desafortunadamente sufrió un desmayo en plena transmisión en vivo del noticiero de Telediario de Monterrey este jueves 28 de diciembre.

El angustioso momento quedó captado en video y se está convirtiendo en una de las principales tendencias de redes sociales. En el video se observa que la reportera intenta hilar una frase pero no lo logra. Se nota desorientada, se tambalea, y cuando está a punto de caer, la cámara cambia la toma mientras el servicio médico corre a atenderla.

El canal Telediario reportó a través de su cuenta de X que la conductora Pamela Villanueva fue atendida por personal médico y se encuentra estable de salud. Aunque no se ofrecieron más detalles sobre la causa que habría llevado a la conductora a desvanecerse durante el programa.

Usuarios se preocupan por el estado de salud de conductores de Telediario

No es la primera vez que una conductora del canal regio sufre un incidente de este tipo durante una transmisión en vivo. Apenas la semana pasada, según afirma un usuario de X, una reportera se notaba mal de salud durante un enlace con el noticiero, aunque no se especificó la identidad de la conductora en cuestión.

La época navideña suele representar una gran carga de trabajo y estrés para los empleados de medios de comunicación, que tienen que seguir informando aún en días festivos. Usuarios hicieron un llamado al canal para actuar ante estos incidentes que se presentan cada vez más seguido entre el talento.

Pamela Villanueva aclara su estado de salud

A las 2:30 pm la conductora de Telediario se enlazó vía telefónica al noticiero de la tarde para aclarar cómo se siente después del desmayo que sufrió:

"No fue una broma. Me desvanecí pero por fortuna no pasó a mayores, no perdí la conciencia en ningún momento, me brindaron la atención médica inmediata".

Pamela Villanueva declaró que por indicación médica debe guardar reposo en su casa para recuperarse bien, además de que deberá someterse a análisis cllínicos de sangre para descartar cualquier trastorno de salud derivado del desvanecimiento que sufrió. La regia afirmó que su desmayo pudo deberse a que no desayunó muy bien hoy por la mañana, y que ya llevaba varias horas trabajando, pues tiene que llegar muy temprano a Telediario Monterrey a laborar.

La conductora desmiente haberse desmayado

La tarde de este jueves Pamela Villanueva salió a desmentir el haberse desmayado en el foro de "Telediario" Monterrey durante la transmisión de esta mañana, así lo informó mediante un mensaje que compartió en una de sus InstaStories en donde agradeció a sus seguidores los múltiples mensajes que recibió así como las muestras de cariño expresadas hacia la conductora de televisión.

Mensaje compartido por la conductora en su cuenta de Instagram. FOTO: Especial

"Me descompensé y me desvanecí pero en ningún momento me desmayé ni estuve inconsciente", escribió Villanueva en su estado. También aclaró que luego del inconveniente recibió una oportuna atención: "En el canal recibí atención rápida y oportuna y ahora haré lo propio con los análisis que me solicitó el doctor".

Finalmente Pamela Villanueva se despidió de sus seguidores asegurando que tomará reposo para el día de mañana incorporarse al equipo del noticiero de manera normal como lo ha hecho hasta ahora.