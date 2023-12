Descubre que tipo de ex eres luego de separarte, según la fecha de tu nacimiento

La astrología se basa en creencias y tradiciones en donde el movimiento de los planetas y cuerpos celestes determinan el carácter de las personas y algunos de los eventos futuros en su vida. Y en vista de que la toma de decisiones es parte del comportamiento de alguien, igualmente su pasado. Vale mencionar que cada persona reacciona de una manera diferente, ante la ruptura sentimental, según la fecha de nacimiento.

Los signos del zodiaco pueden ofrecernos una visión más profunda sobre cómo nos comportamos en esa etapa, la de separación amorosa. La astrología nos puede revelar qué tipo de comportamiento es típico de cada persona según su fecha de nacimiento. Descubre qué tipo de ex pareja eres según los astros.

Cada persona reacciona de manera diferente según su fecha de nacimiento. Fuente: Pinterest

¿Cómo reaccionas al separarte de tu pareja según tu signo zodiacal?

Descubre cómo se comporta cada signo zodiacal al finalizar una relación de pareja. Los nacidos en Aries, se vuelven intensos e imprudentes. Explotan haciendo de todo o que se les cruza en el camino para liberar lo que llevan dentro. Los de Tauro, reaccionan ante un desamor cambiando drásticamente su vida y salen definitivamente de la vida de su ex. Géminis, al separarse comienza a tener una mirada más egoísta y se preocupa por sí mismo y sobre todo por mejorarse. Los cancerianos, no superan la ruptura, se vuelven obsesivos e imaginan escenarios con su ex.

Según la astrología, los nacidos en Leo, al separarse de su pareja, viven su vida a pleno y les gusta demostrarlo. Sin embargo, Virgo, necesita saber qué sucedió e investiga todos los acontecimientos para entender lo ocurrido. Libra, rompe relaciones y pretende ganarse a los amigos de su ex. Los escorpianos son vengativos y reaccionan de manera irascible al finalizar una relación amorosa.

Descubre cómo eres como ex según tu signo zodiacal.

Fuente: Pinterest

Los nacidos bajo el signo zodiacal de Sagitario, poseen una personalidad que le permite finalizar todo contacto y borra todo lo que lo relacione a su ex. Capricornio: ante la ruptura hace todo lo posible para culpar a la otra parte. Los acuarianos, tienden a desaparecer y no se contacta nuevamente. Los nativos de Piscis, vuelcan sus sentimientos en poemas y estados que hablan de las rupturas.