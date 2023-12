VIDEO: exhiben a cajero del Oxxo que se esconden para no atender a los clientes

Los cajeros del Oxxo permanecen como los protagonistas de divertidos memes y han desatado un gran debate en redes sociales sobre el misterio de la caja que permanece cerrada gran parte del tiempo. Sin embargo, en esta ocasión fue la acción de uno de ellos lo que lo volvió viral ya que dos sujetos exhiben la manera en la que siempre se esconde para evitar atenderlos.

Cajero se esconde para no atender a los clientes

Fue a través de TikTok que el usuario “Hfuerte” compartió un video en el que se escucha que dos sujetos tocan a la ventanilla de la tienda de autoservicio a altas por la noche. Entre risas destacan que no es la primera vez que el cajero se esconde para evitar atenderlos, por lo que tratan de insistir mientras tratan de captar su estrategia.

Exhiben a cajero del Oxxo que es esconde para no atender a los clientes. Foto: Captura de pantalla TikTok @h_fuerte

Mientras uno de ellos insiste en ser atendido, el otro capta desde el exterior el espejo de seguridad en uno de los extremos de la tienda donde se refleja que el joven se esconde tras los estantes para evitar ser visto por los clientes y se asoma en varias ocasiones esperando que desistan de realizar sus compras.

Desata debate en redes sociales

El video ya cuenta con más de un millón de reproducciones en TikTok y cientos de comentarios en los que se desató un intenso debate entre los internautas entre aquellos que lo defienden por la carga de trabajo, mientras que otros destacaron relataron su experiencia señalando que se trata de una práctica recurrente.

“Ya lo vi, jefe”, “¿Alguien que me diga por qué se esconden?”, “Uno, dos, tres por el del Oxxo que está atrás de las papas”, “Dique abierto 24 horas y después de las 10 lo cierran”, “Se pasó, hay que pensar tantito”, “Por amor de Dios, Reese, hay un espejo enfrente de ti”, “Pues a últimas, no es de a huevo que los atiendan” y “A mí me pasó eso con mis compás y le bajamos la pastilla”.