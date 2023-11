Conoce la megatienda de productos para Navidad en CDMX, encontrarás artículos por menos de 100 pesos

Debido a que la temporada navideña ya quedó prácticamente inaugurada, cientos de personas ya se dieron a la tarea de buscar la decoración para el hogar, por lo que en esta ocasión te diremos todo acerca de una mega tienda ubicada en la Ciudad de México que es una excelente opción ya que en ella podrás encontrar una gran variedad de productos de temporada de muy buena calidad y a un excelente precio.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que esta mega tienda de productos navideños se ubica en el número 73 de la calle de Guillermo Prieto en la colonia Jamaica de la alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México y dicho establecimiento comercial funciona bajo la razón social de Cavafi Decoraciones, el cual, se caracteriza por cambiar constantemente su mercancía dependiendo la temporada.

Sigue leyendo:

La bodega secreta de ugly sweater con precios de regalo está en la CDMX y tiene cientos de modelos

Uñas para Navidad: 3 diseños que arrasarán este 2023

Esta mega tienda de productos navideños fue presentada por la influencer identificada como “Nay_1206”, quien tiene un canal de YouTube donde recorre múltiples negocios ubicados en la Ciudad de México y en esta ocasión la creadora de contenido documentó la amplia variedad de productos que se venden en esta tienda, los cuales, como se dijo antes, son de una excelente calidad y se ofertan a precios sumamente baratos, por lo que es una excelente opción para hacer las comprar de temporada para tu hogar o también para reventa.

¿Qué productos se pueden encontrar en esta mega tienda navideña?

Durante su recorrido por esta mega tienda navideña, la influencer “Nay_1206” se encontró con una amplia variedad de árboles de Navidad artificiales pues había de distintos tamaños y hasta de diferentes colores, además, había esferas, guías, estrellas y series de luz y todo lo necesario para decorar este importante elemento de la temporada decembrina.

Esta tienda navideña ofrece una gran cantidad de productos de temporada. Foto: YT: nay_120 6

Algunos otros artículos de decoración navideña que se pudieron ver durante este video fueron figuras inflables con diseños alusivos a la temporada, figuras de cerámica o plástico para el tradicional nacimiento, además, había coronas y esferas de madera para decorar y una sección que llamó mucho la atención fue donde se encontraban decenas de artículos de decoración para escritorios, los cuales, pueden ser una excelente opción para regalo en esta temporada.

Horarios, envíos y formas de pago de la mega tienda navideña en CDMX

El horario de atención de esta mega tienda navideña es de 7:00 a 17:45 horas de lunes a sábado y los domingos también atienden en un horario reducido, sin embargo, se recomienda ponerse en contacto con la tienda para tener este dato. En caso de no ser de la Ciudad de México, este establecimiento comercial también realiza envíos a toda la República Mexicana y para ello debes comunicarte a los números 55 8618 5674 o 558168 3092.

Esta tienda también tendrá distintas promociones a lo largo de la temporada. Foto: YT: nay_120 6

Es importante señalar que en esta tienda de productos navideños no hay un monto mínimo de compra, sin embargo, si adquieres más de tres productos se aplicará el precio de mayoreo, lo cual es una excelente opción para comerciantes. Cabe señalar que, en esta ocasión la influencer “Nay_1206” no pudo dar mucha información referente a los precios debido a que la mercancía todavía no estaba etiquetada, pero señaló que hay una gran cantidad de productos hasta en menos de cien pesos.