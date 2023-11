Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 5 de noviembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este domingo 5 de noviembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos sobre cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, tu energía está más alta que la luna llena, así que ve a por tus metas como un toro embravecido. Si tienes algún enemigo, mejor que se cuide, porque estás más ardiente que una candela. Es posible que en estos días extrañes a alguien de tu pasado y tengas sueños premonitorios.

Vienen cambios importantes a tu vida en los cuales madurarás mucho y esa ingenuidad que te caracteriza desaparecerá. Una amistad te dará una sorpresa agradable. Ya no te eches la culpa de todo lo que sucede a tu alrededor, la gente es muy canija y suele aprovecharse de eso, déjate de esas cuestiones y que paguen los platos rotos quien de verdad los rompió.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, momentos increíbles se aproximan, tu pasado está sanando muy rápido y eso se debe a que has aceptado muchas cosas que pasaron. Si tienes pareja viene momentos muy buenos en los cuales mediante una sorpresa esa persona querida te mostrará cuanto te ama en realidad.

Está por llegar a tu vida una persona que te hará sentir mucha paz, sentirás mucha confianza y bienestar en tu vida pues te llevará por el camino de la tranquilidad, te darás cuenta de cosas de tu pasado que no entendías y apreciabas, sin darte cuenta nacerá un lazo que durará por muchos años incluso puede que sea eterno.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, aprovecha esta creatividad y comunica tus ideas como un maestro del discurso. No temas a cambios en el área amorosa pues dichos cambios podrían llevarte a encontrar el amor de tu vida. Dinerito extra y mejoras en el área laboral.

Si tienes pareja ye esta ha estado distante, es momento de llegar acuerdos, no dudes tanto de su amor él o ella te quieren, solo que algunas veces ni tú te aguantas. Te viene un amor de tierras lejanas que conocerás por una red social, ten mucho cuidado pues la distancia podría ocasionar problemas.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, ten en cuenta que la vida no es fácil y encontrarás altas y bajas a tu paso, no te decepciones ni te desesperes si a la primera algo no te sale como esperabas pues en el momento menos esperado se materializará muchas de las cosas por las que has trabajado.

Celos e inseguridad con tu pareja en caso de tener, no hay motivos, no hagas tormentas en vasos de agua. Despójate de todo lo que te detiene y no te deja seguir. Tu peor enemigo siempre será tu pasado pues mientras no lo sueltes jamás lograrás avanzar y concretar algo serio. Si la vida quizás fue injusta contigo medita por qué razón pudo haber sido y encontrarás la respuesta.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, La atención y los halagos estarán llegando a ti como la lluvia en pleno verano. Cada que pretendas cambiar algo de tu forma de ser que sea porque lo necesitas y lo quieres hacer propiamente y no para darle gusto a alguien. Nuevos ciclos se aproximan, aprenderás de caídas y te liberarás de la rutina.

Es importante que no cometas los mismos errores porque se te da mucho tropezar con la misma piedra y eso no es nada sano. Cuida mucho tu manera de pensar, no hagas malos juicios de las personas sin antes conocerlas, recuerda que las apariencias engañan y puedes crear una falsa interpretación de lo que ves en los y las demás al punto de decepcionarte de quien ni la debe ni la teme.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, no te recrimines nada y aprende aceptar lo que el universo pone en tu vida. A la jodida la gente que solo te roba energías, aprende a deshacerte de toda esa gente y a ver más por ti.

Eres de los signos más de armas tomar, pero cuando te debilitas suele costarte mucho levantarte, quien te quiera te lo mostrará con hechos y no solo con palabras, así que aprende a identificar quien en verdad cumple con los requisitos. Un familiar necesitará mucho de ti, no le des la espalda.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, es hora de tomar decisiones importantes y ser un árbitro en tu propia vida. Una amistad andará muy pegada a ti pues querrá obtener algo, ponte muy inteligente o podrías decir información que será utilizada malamente por esa persona.

Ya nos seas tan sensible y haz el corazón más duro para no sufrir tanto. Es importante que creas más en ti, que nadie te quite las ganas de seguir luchando y estar siempre de pie. Momentos importantes para iniciar de cero, no te detengas por nadie y ve tras tus metas y sueños pues en este ciclo la felicidad podría tocar tu puerta.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, no des más de lo que puedes y se exigente con quien te exige. El mes que inició llegará con muchas sorpresas hay un viaje y también conocerás a una persona con la que has estado platicando y lidiado mucho por una red social, quizás no sea lo que buscas y esperabas, pero esto te ayudará a salir de dudas.

Ten cuidado con lo que pienses sobre todo cuestiones negativas pues podrían hacerse realidad, en la medida que busques encontrarás eso que tanto has soñado y deseado, no te permitas errores en tu vida y si los cometes perdónate y vuelve iniciar. Cambios buenos en próximas fechas, una situación o prueba muy grande te hará valorar lo que eres y lo que tienes en casa.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, no dejes que nada te detenga! Movimientos en tu interior podrían hacer que caigas rápido en provocaciones pues andarás algo bipolar que ni tú te aguantarás. Una amistad te busca nomas para el chisme.

No te atontes ni tomes decisiones apresuradas y menos cuando estés que te lleva la tiznada pues podrías cometer errores de los que te arrepentirás el resto de tu vida. Date la oportunidad de hacer todo eso que siempre quisiste y que por miedo al qué dirán no hiciste. Amores del pasado siempre presentes, pero ya no te dañarán como anteriormente lo hacían.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, hay mucha envidia a tu alrededor y prueba de ello es que muchos planes no te salen como esperas o no cuajan las cosas, aprende a que se te resbalen los comentarios negativos y a tomar el toro por los cuernos, enfrenta lo que viene.

Tu gran corazón podría hacerte cometer un grave error, si bien es que eres fuerte cuando te enamoras te atontas mucho y sueles bajar la guardia, no te claves tan rápido conoce más a la persona antes de tomar cualquier decisión.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, si tienes pareja se más exigente, así como él o ella te exigen, no des todo recuerda que al final quien más da es quien más sufre. Aléjate de relaciones prohibidas no son lo tuyo, podrías meterte en un problemón al punto que salgas golpeado o golpeada.

Amores del pasado retornan, pero nada nuevo que ofrecerte. Posibilidades de mejoras laborales o de cambios en cuento a trabajo o domicilio, cualquier cambio ayudará a que cambie o haya movimientos en tu destino. Hay días en que te desesperas por no poder materializar tus sueños, se constante en su lucha que las cosas llegarán en el momento exacto y justo ni antes ni después.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, no dudes en sumergirte en tu mundo interior y dejar que tu intuición te guíe. No permitas que los celos y la desconfianza con tu pareja causen problemas, aprende a comunicarte más con él o ella y arreglar cualquier asunto que les incomode al momento en que suceda.

Deja de culpar a los demás de tus errores, la vida te está llenando de nuevas oportunidades en muchos ámbitos de tu vida, aprovéchalas que es el momento ideal para lograr cualquier meta que te propongas. Tienes muchas ganas de cambiar de aires tanto en lo laboral como en lo sentimental, necesitas dar el paso que sigue, nuevos cambios traen consigo nuevos resultados.

