Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 4 de noviembre

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, las oportunidades llegan a tu puerta, pero debes estar listo para abrirla. No te quedes sentado en tus laureles. Viene un encuentro perro con una persona que ha significado mucho para ti, que no te baje tus defensas ni te quite tu estabilidad.

Es importante que cambies tu forma de pensar y veas por tus sueños y metas. Posibilidades de mejoras en el terreno económico, traes en mente un negocio que si lo llevas a cabo te dejará buenas ganancias. Un familiar se enfermará y hay posibilidad de un viaje en los próximos días. No te limites en nada ni vivas de rodillas por nadie.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, la vida está llena de sorpresas, así que abre los brazos y abrázalas. No te permitas fracasar en nada y muéstrate a ti mismo y sobre todo al mundo entero hasta donde puedes llegar. Es momento que visualices tu futuro, ya que con tu mente podrías atraer muchas cosas y ser que sucedan.

En las noches eres muy de deprimirte porque lo que no fue, a la fregada eso, vida solo tienes una y debes de vivirla cada día como si fuera el último día que te queda. Te manejarás en un tono bastante positivo durante el día, aprovecha esa actitud para movilizarte y hacer grandes cosas. Ejercicio y dieta podrían ayudarte a recuperar tu autoestima.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, en cuestiones de amores, cambios importantes, ya que estarás confundido y estarás viviendo entre dos hogares tan impares, es decir, podrías desarrollar sentimientos por dos personas y entrar en la melancolía por no saber a quién escoger, recuerda que si te atontas terminarás como el perro de las dos tortas.

Ten presente que el alcohol no es agua, así que bájale dos rayitas a estar todo el tiempo tomando, ya que eres muy de que con unas copas de más ya andas aflojando la alcancía, se te da mucho hacerte el o la borracha para dar lo que viene siendo tu cuerpazo criminal y así justificar tu caricia pronta. En el trabajo o en el amor, tu encanto hará maravillas.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, No te olvides de poner límites para evitar que te agoten. No confíes en personas que apenas y conoces, se te da mucho soltar el buche y contar todos tu top secret y después te andan metiendo en chismes y problemas.

No te dejen caer por comentarios negativos de personas envidiosas, recuerda que tu actitud y seguridad ante la vida suele despertar muchas envidias. Antes de andar dando consejos arregla tu vida que se la está llevando la tostada, eres muy de opinar de todos los temas, pero en el tema de tu vida que no se metan porque te conviertes en Niurka Marcos.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, no dejes que nadie apague tu fuego, sé el centro de atención y muestra tu grandeza.

Viene mucho jale, estrés, mortificaciones y más cuestiones que te dejarán bien cansado o cansada, pero con lana extra, ya no le llores a quien se fue y no quiso seguir, mejor date la oportunidad de salir y conocer a más personas, la vida pondrá en tu camino a la persona correcta que te hará sentir especial y quitar todos esos miedos que no te han permitido avanzar, deja que la vida y el tiempo haga su trabajo, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos y esa persona llegará cuando tenga que llegar. Trata de descansar más, ya que podría haber dolores de cabeza.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, deja que tu lado más relajado tome el control. La perfección está sobrevalorada, así que relájate y diviértete. No te dejes manipular por nadie y aprende a tomar tus propias decisiones. No confíes en personas que acabas de conocer o podrías cometer grandes errores e indiscreciones.

Aprende a dejar de criticar a tus amistades, si ellas son muy de esas que les gusta aflojar a la primera o andar de más cada fin de semana es muy su cuerpo y sus partes nobles, que no te cale que a ellas les vale madre y a ti no, pues te importa mucho el qué dirán.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, el equilibrio es la clave para tu felicidad. No te atontes ni dejes ir al amor de tu vida por alguien que posiblemente conocerás en próximos días, hay una persona que vive lejos de tu ciudad y te anda encendiendo el bóiler si ya tienes un compromiso, no te metas en camisa de once varas, ya que se te puede caer el teatrito.

Tu sentido de humor y forma de ver la vida constituyen un punto a tu favor, porque eso llama mucho la atención de quienes te rodean, no te tomes las cosas tan a pecho en las discusiones laborales y que se te resbalen los comentarios, sobre todo si vienen de personas que no son ni madres.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, no te detengas en la superficie, ¡profundiza y descubre tu verdadera fuerza. Ten presente que tu no naciste para rogarle a nadie, si no para que te rueguen, así que aprende a quererte y tomar el lugar que te corresponde.

Si quieres sentirte mejor y dejar en el pasado todas las bipolaridades, enojos y esas cuestiones que no te dejan avanzar, es momento que mandes a la tostada a su madre a toda esa bola de gente que lejos de beneficiarte o ayudarte a estar bien solo te llenan de miércoles tu cerebro y tu vida.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, la ingenuidad que tenías comenzará a desaparecer poco a poco, pero eso va a depender de tu inteligencia y ganas de ser mejor y más canija, eres un ser de luz y bueno, pero en las malas te conviertes en la peor criatura salida del averno, controla eso, ya que cuando eso sucede no piensas en las consecuencias.

Te manejarás en brujo o bruja en estos días, porque con solo ver a la persona podrás darte cuenta las intenciones que pudieran tener contigo, es momento que aproveches esta racha para que pongas en su lugar y evidencies a esas personas que se la han pasado molestándote la existencia.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, las estrellas están de tu lado, así que no dejes que nada te detenga. Los chismes estarán al por mayor y vendrán de personas que jamás imaginaste, que se te resbale ya todas esas cuestiones, mándalos a la fregada y no te preocupes que no vives de ellos.

Aunque ya estés cansado o cansada y te sientas de la fregada y muchas veces reniegues de la existencia del amor, es momento que te des esa oportunidad de conocer a esa persona que te andará rondando, quizás aún no exista ningún sentimiento, pero date la oportunidad de sembrar esa semilla que en un futuro podría consolidarse como una relación duradera.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, tus proyectos los irás sacando adelante poco a poco, así que no te estreses por eso. Que no te desanimen ni te hagan sentir mal los comentarios de otras personas y de tus amistades, son muy envidiosos y como ellos no han podido lograrlo, no quieren que nadie más lo haga.

Ya dile que sí, a esa persona que anda detrás de ti desde hace tiempo, déjate de la flojera y no dejes para otro día lo que tienes que solucionar hoy. Vienen muchas posibilidades y oportunidades de iniciar un negocio, no te atontes y dale para delante que te va a dejar grandes ganancias. Vienen cambios muy buenos y la oportunidad de crecer más como persona y sé humano.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, si te sientes de la tiznada medita sobre el porqué tu estado de ánimo, qué te falta, qué necesitas, qué requieres para estar bien, no esperes que la vida te lo dé como regalo trabajo para conseguirlo que la huevones no es una característica de tu signo.

Aunque pareciera un sueño, muchas de esas cuestiones que te has visualizado y has deseado tanto comenzarán a materializarte, empezarás a cumplir metas que ni tú te imaginabas. En poco tiempo definirás lo que sientes y sabrás si solo es una simple calentura o de verdad existe el amor en ti por esa persona que te anda calentando el bóiler.

