VIDEO: multan a joven en silla de ruedas por estacionarse en un cajón para personas con discapacidad

En las redes sociales circulan cientos de casos de denuncias debido a que muchas personas se les hace fácil aprovecharse de otras con el fin de beneficiarse sin ver que están perjudicando a esas personas que con esfuerzos tratan de salir adelante. Tal fue el caso de un joven en silla de ruedas que fue multado por utilizar un cajón de estacionamiento para personas con discapacidad.

A través de TikTok, la plataforma que hace que los videos se vuelvan virales en cuestión de segundos, circula el caso del usuario Diego Rebolledo, un joven con capacidades diferentes, quien narra el momento en que le levantan la infracción un agente de tránsito cuando estacionó uno de sus vehículos en un cajón que estaba pintado con el símbolo de personas con discapacidad, aun cuando su camioneta no llevaba la calcomanía para hacerlo.

Diego presenta la boleta de infracción Foto: Tiktok @vaniego10

Sigue leyendo:

Paso a paso: Así te puedes registrar a la Pensión Universal para Personas con Discapacidad en el Edomex

Pequeño niño coreano conmueve el corazón de TikTok al contar el abandono de sus padres: "creo que no les agrado mucho"

A modo de ironía, el joven no critica al gobierno o a la actual administración, sino a él mismo, por haber colocado su auto sin permiso en estos espacios.

"Me infraccionaron porque estoy tan tonto, no me di cuenta que me estacioné en un lugar para personas con discapacidad", señala el joven con sarcarmo para evidenciar su error.