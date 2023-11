Las 2 mejores películas que no te puedes perder, recomendadas por cinéfilos

Hay películas para todos los gustos, para los que prefieren las historias románticas, de acción, suspenso, terror, o comedia pero algunos otros cuentan con gustos más sofisticados y definitivamente no van a la cadena de cines más comercial a ver el último estreno de Adam Sandler.

Y sí, probablemente muchas personas no cuentan con el mismo sentido y apreciación del séptimo arte, por eso les traemos las películas más refinadas del cine recomendadas por dos verdaderos cinéfilos: Montse Simó y Óscar Uriel, y no solo eso, como extra te presentamos las sugerencias que el escritor Nicolás Alvarado compartió en exclusiva para el podcast Guía del hater.

Porque claro, que a todos nos gusta ver una buena película, pero admitámoslo, estamos acostumbrados a ver cintas “domingueras” o de comedia, pero para salir un rato de nuestra zona de confort, te recomendamos escuchar este divertido episodio de Guía del hater, para que tú mismo escuches todo lo que nuestros cinéfilos profesionales contaron sobre sus pelis favoritas.

1. El año pasado en Marienbad

Cualquier cinéfilo profesional tiene en su lista al menos una película en blanco y negro para recomendar, y este es el caso de El año pasado en Marienbad, cinta francesa de 1961, protagonizada por Delphine Seyring, Giorgio Albertazzi y Sacha Pitoeff.

El año pasado en Marienbad cuenta la historia de dos personas que se reencuentran en un hotel, hasta ahí todo bien, el problema es que la mujer no recuerda al hombre que conoció un año atrás. La trama no termina ahí, lo particular de la historia es que la mujer le había prometido fugarse juntos a pesar de estar casada.

2. Mulholland Drive

La diferencia de las películas recomendadas por los cinéfilos es que su narración suele ser diferente a las que estamos acostumbrados a ver, pero en este caso ¿qué tiene de diferente esta cinta? La premisa es que una joven actriz se instala en el departamento de un familiar, pero extrañamente hay alguien más viviendo ahí, ¿quién es y por qué llegó a ese lugar?

