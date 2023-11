´The Marvels´ el peor estreno en 15 años para Marvel, fracasa en taquilla

´The Marvels´ sorprendió al público y no precisamente por una buena razón, y es que esta película ha sido el peor estreno de Marvel en los últimos 15 años, tan solo en su primer fin de semana recaudó $47 millones de dólares, una cantidad muy por debajo de Vengadores: Endgame que logró $2,798 MDD.

Hasta antes del estreno de ´The Marvels´, la cinta menos taquillera del Universo Marvel era ´The Incredible Hulk´ con $55.4 MDD, sin embargo la película protagonizada por Brie Larson (Capitana Marvel) le ha quitado ese título.

Estos $47 MDD provienen de las entradas en Estados Unidos, un total desalentador si tomamos en cuenta que es su principal mercado, y donde suele tener mayor ingreso. A nivel mundial ´The Marvels´ ha recaudado un total de $110.3 MDD.

Sigue leyendo: The Flash, ¿la peor película con GCI de superhéroes de 2023?

¿Por qué ´The Marvels´ es el peor estreno de Marvel?

Para nadie es un secreto que Marvel ha venido en declive con sus últimos estrenos, y ´The Marvels´ solo viene a confirmar el desastre en el que se han convertido sus películas. Para muchos, esta importante empresa ha explotado las producciones de superhéroes, y más allá de ofrecer productos divertidos y entretenidos para su público, han hecho series y cintas repetitivas que ya no cautivan a los fans.

Otro ejemplo de ello es ´Ant Man 3´ que estrenó este año, y también tuvo un desafortunado recibimiento en taquilla, al grado de ser considerada una de las películas con peor rendimiento en taquilla.

Peores películas de Marvel. Foto: Especial

Marvel no es el único en crisis, a ellos se suman DC con estrenos que dejan mucho que desear y han sido duramente criticados, como ´The Flash´ que tuvo un tropiezo con sus efectos especiales, y ´Shazam 2´ con una historia que no aportó nada nuevo.

¿Vale la pena ver ´The Marvels´?

Las opiniones se encuentran divididas algunos dicen que no es una película buena, otros que sí vale la pena verla, y aunque no sobresale como otras cintas del Universo Marvel, no significa que sea terrible. Pero si quieres escuchar la opinión de dos expertos en cine y series, escucha el podcast Guía del hater, un programa donde hablan con la verdad, y dan su reseña honesta. Aquí puedes oír el nuevo capítulo sobre ´The Marvels.´

´The Marvels´ con salas vacías en México

Aunque no se ha revelado el total de recaudación de ´The Marvels´ en México, en redes sociales los usuarios han publicado que las salas de cine prácticamente se encuentran vacías.

Usuarios exponen salas vacías para la función. Foto: X

Incluso circula un vídeo donde un creador de contenido asegura que una cadena de cines canceló las funciones de estreno de medianoche, porque no hubo suficientes espectadores para proyectarla.