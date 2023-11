¿Eres fan de The Weeknd? escucha a estos 3 artistas con un estilo similar al de "Starboy"

The Weeknd comenzó su estrellato con el lanzamiento del álbum Beauty Behind The Madness, esa época en la que aún mantenía su exótico estilo de cabello y aún no llenaba estadios con miles de fanáticos.

Sin embargo, tan solo requirió de algunos años y otro par de sencillos para que el mundo supiera su nombre y fuera reconocido por su RnB de nueva generación, letras que dejaban relucir a un confiado personaje y con un estilo que representaba una fresca bocanada de aire entre las estrellas de pop.

Si bien ya era identificado en internet gracias a su trilogía de House of Balloons, canciones como “Can´t Feel my face” o “The Hills” vinieron para cimentar lo que era eventual: Abel era un cantante para las masas.

Con este contexto, los melómanos buscan en todo momento a nuevos prospectos para seguir alimentando sus listas de reproducción. A continuación se encuentran artistas que cuentan con gran potencial y tienen algunas similitudes con “Star Boy”.

Brent Faiyaz

Con numerosos beats igualmente de arraigados al hip-hop que al RnB, Brent Faiyaz surfea sus canciones con una suave voz que deleita a cualquier fanático de Abel. Sus temáticas suelen centrarse también en la sensualidad, las relaciones amorosas, su desconfianza hacia los demás, las adicciones y sus experiencias de vida.

Como muchos otros artistas jóvenes y con su trayectoria iniciada del año 2000 para adelante, Faiyaz comenzó a compartir su música a través de Soundcloud, hasta que se hizo de una respetable base de fans e incluso capturó la atención de un pez gordo dentro de la industria, Goldlink, con quien colaboraría meses después para lanzar “Crew”, aquella canción que cuenta con más de 180 millones de reproducciones en Youtube.

Su más reciente álbum de estudio, Larger Than Life, cuenta con destacadas colaboraciones como ASAP Rocky, Babyface Ray o Missy Elliott. Si bien su estilo suele estar acostumbrado a ritmos más “slow pace”, su última entrega propone tempos con tintes más optimistas y lírica.

Sampha

Dejando de lado brevemente las temáticas acostumbradas en el género, Sampha se adentra a expresarse en torno a la culpa, la sanación, las memorias, la paranoia, e incluso la espiritualidad.

Entre sus inspiraciones, se encuentra Nina Simone. No obstante, el compositor inglés también ha experimentado con la electrónica, a la vez que ha colaborado con artistas de renombre como Kanye West, Kendrick Lamar, Drake y Solange.

A lo largo de su vida, Sampha ha tenido que atravesar duras experiencias, entre ellas, la muerte de sus ambos padres, una complicada relación con su hermano incapacitado y la preocupación de haber sido diagnosticado con un bulto en la garganta.

Frank Ocean

Pese a que esta sugerencia no es ningún desconocido, una lista de Rnb no puede excluir al ícono moderno del género por excelencia, Frank Ocean, el oriundo de Long Beach, California, quien dejó una huella imborrable en la industria gracias a “Blonde”, álbum que estrenó en agosto de 2016 y desató inspiraciones para incontables artistas durante los años posteriores.

Aunque durante los últimos años no ha sido prolífico con sus lanzamientos, con cada estreno acumula millones de reproducciones, ya que cuenta con una contundente base de seguidores.

Sus influencias musicales van desde Outkast, hasta Prince, pero el estadounidense ha impulsado su propio estilo, lo que le ha valido una prestigiosa reputación.