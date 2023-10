¿Cómo debo actuar si sospecho que mi hijo sufre violencia sexual?

El abuso infantil sin duda no es un tema sencillo de abordar y menos cuando nos invade la abrumadora cifra de que… México se encuentra en los tres primeros lugares en abuso sexual infantil en contra de niños y niñas y que ello surge lamentablemente incluso dentro del seno familiar, aunque también en escuelas, centros recreativos.

José Luis Ayoub, abogado y doctor en ciencia política y administración pública, está enfocado en la prevención y la seguridad infantil.

Desde 2022, el abogado Luis Ayoub funge como embajador de Aldeas Infantiles SOS México, promoviendo la defensa y protección de niñas, niños y adolescentes del país, por lo que en esta ocasión conversó con Montse Simó en el podcast ¡En la Mother, Soy mamá!

Escucha el episodio completo aquí:

¿Cómo podemos enseñarles a nuestros hijos a cuidarse?

“Tenemos que empezar a tener un vínculo de confianza y de diálogo con nuestros hijos, sobre todo en materia de la sexualidad (cuando llegue la edad de cada uno) pero si empezar a platicar con ellos de cuáles son partes privadas, qué es lo que no deben permitir, cómo enseñarles a decir que NO a otras personas cuando no está presente el padre” José Luis Ayoub.

Es importante que, tras detectar un abuso o agresión sexual en contra de nuestros hijos o familiares, actuemos de manera inmediata, pero sobre todo que les creamos puesto que es el primer paso para que ellos tengan confianza de expresar lo que les incomoda, duele o les causó sufrimiento. Posterior a ello hay que acudir a espacios en los que los niños puedan ser atendidos lo antes posible, para ello existen espacios como “Aldeas Infantiles SOS”.

“Aldeas Infantiles SOS”, es una organización de atención directa, que atiende a niños y jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que mediante el acogimiento en entornos familiares, así como el fortalecimiento de sus redes familiares, sociales y comunitarias, impulsa su desarrollo y autonomía.

Hablar del tema es clave

¿Qué debemos hacer si un niño o niña no quiere dar “beso” a un adulto, no quiere ir a su casa o simplemente no quiere ni siquiera que lo toque?

“Si el niño se siente incómodo ahora, aquí lo importante es esto, si el niño se siente incómodo, no quiere, la niña se siente incómoda, no quiere, se respeta y no se le obliga” José Luis Ayoub

La campaña “Pasos Para la Seguridad Infantil”, difunde por todos los medios, medidas de prevención, detección y denuncia, con el firme propósito de que ningún niño o niña deje de sonreír, a través de pláticas en escuelas, para generar conciencia, fomentando la denuncia y exhortando a las autoridades, para que establezcan o mantengan números telefónicos de atención y personal capacitado para atender consultas y denuncias.

Recuerda que el Código Penal establece una condena de hasta 17 años de prisión para casos de abuso sexual, pero en caso de que la víctima sea menor de edad y en específico menor a los 12 años de edad, la pena se incrementa hasta alcanzar una condena de 20 años de prisión.

Para más información puedes comunicarte a la página:

https://joseluisayoub.com y al correo electrónico: contacto@joseluisayoub.com

