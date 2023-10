Ángeles de la guarda: el poderoso mensaje que guiará tu semana según tu signo del zodiaco

Empieza la semana y con ello retos, dificultades y nuevos sueños, debes estar consciente que no todo es fácil pero que los ángeles siempre están dispuestos a acompañarnos en las adversidades y también en los buenos momentos, siempre tienen un consejo que aportar y es importante que te mantengas atento a las señales.

Pero también es importante que trabajes en tu paz interior y en mantener una mente y cuerpo saludable para vivir en la prosperidad, tampoco debes dejar de lado la arte espiritual porque es lo que te dará la fuerza para seguir por muy complicado que se vea el panorama, es por eso que traemos para ti el breve mensaje de los ángeles guardianes según tu signo del zodiaco.

Pídele a los ángeles y ellos te ayudarán a encontrar el camino Foto: Freepik

¿Cuál es el mensaje de mi ángel de la guarda?

ARIES (Arcángel Samael): Debes ser fuerte para afrontar todas las adversidades, hay seres que necesitan de ti y no debes descuidarlos, es momento de sacar la valentía que siempre te ha caracterizado, vendrán tiempos mejores.

TAURO (Ángel Hamabiel): Sientes que tus seres queridos te han abandonado pero no es así, quizás ellos necesitan de ti y no te has dado cuenta por estar tan centrado en tus problemas.

GÉMINIS (Ángel Ambriel): Semana de cambios y de confrontarte, debes ser valiente para distinguir si estas en el camino correcto o si es tiempo de cambiar de aires.

CÁNCER (Ángel Muriel): Trabaja en controlar tus emociones porque a veces lastimas con tu severidad y caprichos a tus seres queridos, nunca es tarde para mejorar.

LEO (Arcángel Miguel): Vienen momentos de alegría, amor y prosperidad, tu cierre de año será muy positivo y te dará fuerza para iniciar 2024 con todo.

VIRGO (Arcángel Rafael): Las envidias y malas vibras están a tope en el trabajo, una mente positiva y prender una vela dorada serán de gran ayuda.

LIBRA (Arcángel Samael): Aprender a ser menos severo contigo y con quienes te rodean, eres luz para muchas personas pero en ocasiones exiges demasiado en todos los ámbitos, no todo puede ser perfecto correcto.

Meditar es una buena opción para escucharte a ti mismo Foto: Freepik

ESCORPIO (Ángel Azrael): Momentos de cambio, de evolución y de mucha fortaleza, la tempestad se irá con el paso del tiempo, las flores blancas ayudarán a traer calma.

SAGITARIO (Ángel Zadquiel): Alguien de tu pasado vuelve, analiza porque esa persona sigue tan presente en tu vida, podría cerrarse un ciclo o comenzar otro.

CAPRICORNIO (Ángel Cassiel): Fluye con la vida, trata de ser más amoroso con tus seres queridos, las buenas acciones la vida las recompensa y las malas cobran factura.

ACUARIO (Ángel Uriel): Estas en el lugar equivocado y eso está afectando fuertemente tu salud emociona y física, hazte un chequeo porque podrían no ser tus mejores días.

PISCIS (Ángel Azariel): Disfruta del éxito que tienes, con disciplina y sinceridad podrás lograr más abundancia y prosperidad para ti y los tuyos.

