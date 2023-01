Migrante se indigna al saber que su mamá "regaló" a su hermano el dinero que le mandó para construir su casa

Millones de mexicanos emigran cada día a Estados Unidos en busca del "sueño americano", con la esperanza de trabajar, generar ingresos y poder acceder a una mejor vida, la cual en muchas ocasiones les es negada en sus lugares de origen. Con este objetivo trabajan largas jornadas y con gran esfuerzo ahorran para poder ir creando su patrimonio, sin embargo, no siempre sus planes se concretan de la manera en que los visualizan.

Así ocurrió con un joven migrante de origen mexicano que decidió contar en TikTok cómo después de enviarle una fuerte suma de dinero a su mamá, quien reside en México, para que comenzara a edificar su casa, ella decidió darle otro uso ajeno al planteado, lo que terminó por decepcionar al joven. De acuerdo con su narración, cuestionó a su madre sobre el tema y él fue quien al final terminó regañado.

Héctor compartió su historia en TikTok y se volvió viral. FOTO: Especial

Historia de joven migrante se viraliza en TikTok

Mediante un video corto, Héctor Ramírez (@hectorramirez731) decidió compartir su experiencia con otros internautas y publicó un clip en el que comentó la gran decepción que se llevó luego de enterarse que el dinero que le había enviado a su mamá, desde Estados Unidos, había tenido otro destino y ya se lo había gastado.

Héctor envió100 mil pesos mexicanos a su madres con la indicación de que lo utilizara para comenzar a construir el que se convertiría en su patrimonio; su hogar en su pueblo. No obstante, el joven migrante nunca imaginó que su mamá haría caso omiso a su petición y destinara el recurso para otro fin.

El hermano del TikToker le prometió que le pagaría el dinero. FOTO: Especial

Según lo que publicó en su video, su madre le había prestado 70 mil pesos a su otro hijo para que se comprara un coche y aunque le prometió que le pagaría ese dinero, él duda que esto ocurra. "Yo triste porque mande 100 mil pesos a mi pueblo para empezar a hacer mi casita y mi mamá le prestó 70 mil pesos a mi hermano para comprar un carro (que cuando se venga al norte me los paga)", se lee en el texto que acompañó al clip.

En la grabación se observa al TikToker caminar cabizbajo y pensativo entre la nieve. Una vez publicado, su historia, así como el video, se ha vuelto viral en internet, en donde los usuarios han reaccionado con cientos de mensajes hacia el joven. Hasta el momento el clip supera los 6.8 millones de reproducciones y acumula casi 11 mil comentarios.

El clip acumula más de 6.8 millones de reproducciones. FOTO: Especial

"Mi mamá es así con mi hermano y él tiene 45 y yo 28 años, me alejaré de ellos porque son así"; "Por eso yo no mando nada, solo para que coman, porque también me gastaron mis pesitos"; "Esos creo que no quieren que uno vuelva jamás porque no nos ayudan a ahorrar nada, allá todo se gastan" y "Solo dale bendiciones a tu mamá y hermano, diles adiós y corta lazos porque el amor de ellos es Western Union", fueron algunos de los comentarios que compartieron en TikTok.

