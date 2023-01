Horóscopos de Luna Llena de enero: es tiempo de dar carpetazo al pasado

Mercurio retrógrado nos da una segunda oportunidad en temas de perdón y reconciliación con personas cercanas. Así que, si no lo intentaste cerca del 24 de diciembre, hoy es el día perfecto para lograrlo, así que no dudes y acércate a esa persona. Es importante saber en qué momento se cierran los ciclos y por ende poner punto final a relaciones que no aportan un sentido positivo a nuestra vida.

La astróloga venezolana Mia Astral nos explica qué pasa con el ciclo de Mercurio retrógrado y cómo afectará a los signos del zodiaco durante la primera mitad de este año 2023, pues el planeta tiene un ciclo de 21 días y en este caso empieza a retrogradar del 7 al 18 de enero, por lo que es una etapa de nuevos ciclos.

Horóscopos de Luna Llena, así afectará a los signos del zodiaco el 7 de enero

La astróloga española Esperanza Gracia te dice los horóscopos de Luna Llena, y nos revela que tenemos por delante un año de retos con los que nos puede sorprender el destino…2023 suma 7, un número mágico que favorece el renacer de las ilusiones y el comienzo de nuevos proyectos y metas.

Piscis

Inicias un año en el que vas a recibir una energía muy transformadora que puede traerte cambios o finales que no esperabas, así como nuevos comienzos. Saturno estará en tu signo a partir del 7 de marzo, exigiéndote mucho esfuerzo y entrega, pero el éxito estará cerca.

Acuario

Con Saturno en tu signo hasta el 7 de marzo, vas a tomar decisiones que pueden cambiar el rumbo de tu vida, alejándote de personas y situaciones que no te aportan nada positivo. Te guiará el deseo de superarte y podrás dejar atrás incertidumbres y preocupaciones.

Capricornio

Felicidades, si cumples años. Inicias 2023 con el éxito y el triunfo de la mano. Tendrás un largo camino que recorrer, pero apostarás fuerte y con decisión por lo que quieres, demostrando al mundo de lo que eres capaz y de la fuerza interior que posees.

Sagitario

Este año vas a tener nuevos objetivos que conllevarán muchas recompensas personales. Vas a cerrar etapas dañinas de tu pasado, y vivirás con fuerza y optimismo. Sentirás que la vida se torna más fácil para ti y la suerte aparecerá cuando más lo necesites.

Escorpio

Este año te vas a centrar en tus prioridades y vas a dejar atrás todo lo que no te permite evolucionar ni renovar tu estilo de vida. Sabrás resolver con tacto y suavidad las diferencias que te alejan de los que quieres y tus relaciones se verán muy favorecidas.

Libra

Año afortunado para ti en el que vas a contar con muchas ayudas para guiar tus pasos en la dirección que tú quieres. Venus, el planeta del amor, te hace muy buenos aspectos a partir del día 3, y potencia tu poder de seducción y tu carisma para que nada se te resista.

Virgo

Entras en 2023 con ritmo lento, pero firme, sabiendo que si te precipitas y resuelves tus asuntos demasiado rápido puedes dejarte cosas en el camino. Vas a disponer de mucha chispa, lo que te servirá para enfrentarte a la vida de una forma diferente.

Es tiempo del comienzo de nuevos proyectos y metas. Foto: Pixabay

Leo

Vas a tener muy claro lo que quieres, y asumirás nuevos retos y desafíos que te llevarán a demostrar toda tu valía. Estarás tan seguro de ti mismo que no necesitarás la aprobación de los demás para abordar tus proyectos y conseguir lo que deseas. El 8 es tu día mágico.

Cáncer

Este año es el momento de dar carpetazo al pasado y abrirte a nuevos horizontes. La primera Luna Llena del año, el día 6 en tu signo, potencia tus recursos para q persigas tus sueños sin titubear. Vas a poder despedirte de las tristezas y decepciones que empañan tu vida.

Géminis

Éste es un año en el que harás un esfuerzo desesperado para poder vivir de la manera que tú siempre has deseado, y actuarás fuera de los moldes que te estaban agobiando en el pasado. Con la Luna en tu signo, los días 3 y 4, te sentirás seguro y nada podrá contigo.

Tauro

Inicias un año en el que vas a poder superar etapas negativas de tu pasado y elegir el camino que te lleve a cumplir tus sueños y a sentirte bien contigo mismo. Hoy, día 2, la Luna en tu signo te protege. No olvides pedirle un deseo, que puede concedértelo.

Aries

No hay mejor compañía para iniciar el año que la del planeta de la suerte, Júpiter. Estará en tu signo hasta mediados de mayo y tu vida se llenará de ilusiones. Te sentirás impulsado a avanzar sin miedo a nada, algo que resultará muy estimulante y provechoso para ti.

SIGUE LEYENDO:

Mhoni Vidente Horóscopos de la semana del 2 al 6 de enero, predicciones de salud, dinero y amor