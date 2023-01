"Lo que suena, hablemos de música" el podcast musical que debes escuchar si te consideras melómano

La música está presente en nuestra vida cotidiana, ya sea por una búsqueda específica, la recomendación de un amigo, el algoritmo de spotify que analiza nuestros gustos y en segundos nos brinda alguna novedad o bien, porque vamos en el transporte público y escuchamos algo que nos gustó y activamos en unos segunditos Shazam.

“Son muchos los caminos por los que la música llega a nosotros en estos tiempos modernos de la generación virtual. Descubrimos música casi siempre a través de los algoritmos lo cuál, puede ser la más benevolente bendición o la más atroz maldición” Guso

Como dice el buen Guso, conductor de “Lo que suena, hablemos de música” un podcast de radio en la Universidad Autónoma de Chihuahua, “las recomendaciones de canciones y nuevos descubrimientos también pueden surgir de los libros que leemos”.

ARTISTAS, MÚSICA Y LIBROS

PATTI SMITH

Un ejemplo de escritura memorable es sin duda, el trabajo realizado por Patti Smith, quien además de dedicar su vida al arte musical, es considerada como escritora y qué decir de la belleza de sus textos que logró posicionarla como una verdadera poeta.

En “Éramos unos niños”, Patti Smith describe en sus memorias, como encontró su vocación artística y la relación de amistad tan fuerte que creó con el fotógrafo Robert Mapplethorpe, quién desgraciadamente falleció en el año de 1989.

"Éramos unos niños" el libro con memorias de Patti Smith

RADIOHEAD

La canción Everything in Its Right Place, nos da la bienvenida a “Kid-a” el cuarto álbum de la banda británica Radiohead, lanzado en el año 2000, pero también nos recuerda a “Kid a Mnesia” un libro escrito por Tom Yorke y el artista/ escritor inglés Stanley Donwood, en el que relatan el proceso creativo de dos de sus álbumes más emblemáticos Kid A y Amnesiac y, en el que además se incluyeron; algunos lienzos, collages y paisajes digitales.

“Este es un muy buen libro para cualquiera que esté interesado en los tiempos modernos, de internet, en el que cualquiera puede ser famoso durante 15 minutos como predijo Warhol y que nunca había sido tan fatídicamente cierto” Guso

“Kid a Mnesia” libro escrito por Tom Yorke y el artista inglés Stanley Donwood

