Fusión de culturas a través de la moda en el Israel Fashion México

No hay duda de que la moda es un lenguaje universal y un reflejo de la sociedad, la cultura y sus tradiciones, es por esto que la Embajada de Israel en México buscó mostrar la riqueza de ambos países a través de una pasarela en la cual participaron tres diseñadores israelíes, Sharon Tal, Shir Goldstein y Liz Martínez; y tres diseñadores mexicanos, Lydia Lavín, Pineda Covalín y Gerardo Torres.

La idea de unir este talento, nos contaron Brenda Jaet, directora de Israel Fashion México y Zvi Tal, embajador de Israel en México, nació de la esposa del diplomático, Irit Tal. “A ella le gusta mucho la moda, todo lo que está relacionado con la cultura en general, y en Israel es un sector que se ha desarrollado mucho en los últimos años, y se acercó a Brenda Jaet proponiendo este desfile. La moda es más que vestirse, es de verdad una expresión temporal de lo que es importante para la sociedad, refleja la importancia y valores, también el compromiso social, hablando del empoderamiento de las mujeres, de la inclusión. Son cosas que, en general, estamos promoviendo juntos en diversos ámbitos, y ahora lo hacemos a través del lenguaje de la moda”, comentó el embajador Zvi Tal. A lo que Brenda añadió: “Es su bebé y yo lo estuve cargando”.

LOS DISEÑADORES

Platicamos con los seis creativos que se encargaron de fusionar ambas culturas y mostrar todo el talento que existe en ambos países.

SHARON TAL / MASKIT

“La moda es un lenguaje que todos hablan, no necesitas conocer las palabras. Conectas con la moda, el estilo y el diseño”.

La diseñadora de moda basada en Tel Aviv, trabajo para casas como Alexander McQueen y Lanvin, hoy es la directora creativa de Maskit, la marca más antigua de Israel, fundada en 1954 por la esposa del ministro Moshe Dayan, y al cuestionar sobre el desafío de llevar una marca con tanta historia nos contó: “El reto más grande fue cuando empecé, Maskit existe antes de que yo naciera y mucha gente tenía su propio Maskit en sus cabezas. Fue el tratar de ignorar opiniones, peticiones, comentarios, y hacerlo a mi manera y creer en ello”.

Su experiencia se encuentra en los bordados y ha tratado de llevar esto con su sello característico siendo su mayor inspiración Israel.

Sobre la experiencia de colaborar en este proyecto y venir a México nos confesó, “me encanta todo lo que promueve la moda en Israel y colaborar con otros países y culturas”.

LYDIA LAVÍN

“La moda es un ente vivo, porque no se puede congelar. Actualmente la gente tiene la libertad de salirse de la etiqueta y reinventarse”.

La diseñadora mexicana creadora de su marca homónima se ha caracterizado por llevar a México en sus diseños de una forma innovadora, “tomó muchos elementos textuales como son los bordados de las comunidades, además trabajamos y reinventamos juntos, con nuevas técnicas y diseños. Uno de mis objetivos es rescatar las técnicas antiguas que se han ido perdiendo con el tiempo y admirar su proceso de elaboración de las piezas.La otra es por medio del color, las texturas y los materiales que se ocupan en México, como son el algodón, los tintes naturales y trabajar con fabricantes de productos mexicanos para reactivar la economía del país”.

En esta colección vimos mucho color y un reflejo del empoderamiento de la mujer.

Al hablar de esta unión de dos naciones y culturas Lydia nos dijo, “lo interesante es cómo esta mezcla de culturas está en el gusto de las personas. Lo importante de participar es la vitrina cultural, conocer sus diseños y admirar el talento de todos los diseñadores”.

SHIR GOLDSTEIN / NANIG

“La cultura mexicana siempre ha sido una fuente de inspiración, los colores, textiles, la comida y las personas”.

Inspirada por su abuela, Shir quien trabajó para marcas como Chanel y Alaïa, creó su propia marca “busco traer a las mujeres al frente. La ropa expresa libertad, poder y el ambiente. Crecí en una casa llena de vibras feministas, mi mamá, y sus tres hermanas, también fueron muy influyentes en mi visión artística y han tenido gran impacto en todo lo que he creado”.

Algo que es muy importante para Shir es el tener una firma más sustentable, “realmente quiero tener una firma en este mundo y pienso es muy importante hacer aunque sea algo pequeño por el planeta. Es difícil y caro hacer algo sustentable, pero por ahora estoy tratando de hacer lo mejor usando telas naturales, solo uso 100 por ciento algodón, y reviso todo el proceso”.

GERARDO TORRES

“México tiene mucho talento y podemos competir con grandes marcas a nivel internacional”.

El diseñador de moda originario de Mérida, Yucatán, lleva 15 años en la industria siendo sus vestidos de gala un referente de elegancia que rebasa fronteras. “Desde muy chiquito sabía que me apasionaba muchísimo el tema de la moda, y siempre he tenido el placer culposo de los zapatos. Conforme fui creciendo vi que el tema de crear era algo que lo tenía muy dentro de mí”.

Sobre esta experiencia y el compartir con diseñadores de Israel, Gerardo nos contó: “Me parece que esta alianza cultural es importantísima para que nos puedan ver en otras partes del mundo, y que padre poder también recibir a grandes talentos de otros países, el tema de trabajar en equipo y de las alianzas sin un celo como tal, creo es parte del futuro de esta gran industria”. Y acerca de su visión del futuro d el amoda en nuestro país nos dijo, “creo que si nos vamos a un largo plazo, tenemos todo para convertirnos en una capital de la moda, México es un país culturalmente riquísimo, y creo que es posible que lo logremos siempre y cuando los mexicanos podamos consumir lo hecho en México”.

RAQUEL BERKO / LIZ MARTINEZ

“Este lazo nos hace más fuertes tanto a Israel como a México para seguir con este vínculo de comercio y en la industria de la moda”.

Platicamos con Raquel quien es la representante de la firma de novias Liz Martinez en México, “tener Liz Martinez en México ha venido a revolucionar la industria de los vestidos de novia totalmente, y relacionando con la cultura Israel-México para mí es muy importante tener estas brechas culturales de ambos lados, representar esta cultura de alegría, felicidad, y apertura al mundo”.

Al hablar sobre la firma, Raquel nos contó todos los vestidos están hechos a mano y pudimos ver la gran atención al detalle y calidad de cada uno, “todos tienen una personalidad única y especial dentro, queremos darle eso a las novias, que puedan escoger lo adecuado para su día, lugar, personalidad, todo lo que conlleva una boda y finalmente lo más importante es verlas felices, la felicidad que ellas nos transmiten es la satisfacción más grande que podemos recibir, como marca tanto en el equipo de Israel como en el de México”.

Además nos habló sobre la importancia de este proyecto y la relación entre naciones, “México no sería lo que es hoy sin Israel e Israel no sería lo que es hoy sin México. Creo que la cultura tanto política, como de arte, cultura, moda, siempre ha sido muy importante dentro de esta relación”.

PINEDA COVALIN

“Es el comienzo de cómo llevar un poco de México a Israel y enaltecer el trabajo que estamos realizando”.

Pineda Covalín sin duda es referente de la moda mexicana a través de sus 26 años en el mercado, “la idea es siempre estar innovando y cambiando, pero al mismo tiempo mantener el ADN de la marca, que es mostrar a México. Cuando inicié en los 90, apenas se estaba abriendo el mercado internacional y se hizo el tratado de libre comercio. Ahí empezaron a entrar las marcas extranjeras al país, se olvidó lo hecho aquí, existía el malinchismo y la gente le daba prioridad a otros países. Hoy en día ha cambiado, se empiezan a rescatar y admirar las técnicas mexicanas”, nos habló sobre este recorrido Ricardo Covalín.

Sobre lo que vimos en esta ocasión nos dijo, “mostramos la parte mexicana, la historia de México, la naturaleza y el arte plumario, con texturas, colores estampados coloridos, inspirados en plantas y la icónica mariposa monarca. Son vestidos clásicos diseñados en seda, además tenemos accesorios y joyería”.

DOS PAÍSES, UN OBJETIVO EN COMÚN

Quienes trajeron a la vida este proyecto, nos hablan de cómo se vivió, su visión de la moda en ambos países y la meta de llevar el talento que existe a cruzar fronteras.

BRENDA JAET

Directora Israel Fashion Mexico

“Yo soy mexicana antes que nada, pero también soy judía, entonces para mí esto es un sueño'', nos confesó Brenda al hablar de este proyecto.

Sobre la unión que puede generar la moda, Brenda nos dijo: “Es muy importante, porque uno dice la moda es banal, pero no, la moda va mucho más allá, es cultura, tradición, es un lenguaje que entendemos por verlo, no necesitas hablar el mismo idioma, te entiendes luego luego, puedes saber mucho de la persona con la que estás hablando nada más por ver lo que trae puesto y aparte la moda trae inversión. Mi sueño sería que estás dos naciones hicieran más intercambios comerciales por esta fusión que estamos haciendo, que los israelíes que están en México y los mexicanos que están en Israel puedan intercambiar en lo que son fuertes cada uno y creo que este tipo de plataformas benefician a ambos”.

Al estar 10 años en la industria de la moda desde el periodismo, Brenda nos habló de su visión a futuro de ésta, “para mí era muy frustrante ver el trabajo que hacían aquí los diseñadores mexicanos y que no se les daba voz ni apoyo, el malinchismo que todavía vemos. Me dolía mucho porque yo sé lo que tienen que hacer para salir adelante, no tienen la ayuda que tienen en otros países, no tienen la infraestructura muchas veces y la cadena de producción detrás de ellos es muy grande, mucha gente depende de ellos. Ha cambiado mucho, se han modernizado mucho, se han puesto la pila. Los que siguen adelante, son conocidos, es porque han entendido que esto es un negocio serio y como tal lo han formado. Ha avanzado muchísimo, todavía nos falta, pero ahí vamos”.

ZVI TAL

Embajador de Israel en México

“La idea es intercambiar experiencias, tecnologías para fortalecer los lazos y por eso lo siguiente sería también promover la moda mexicana en Israel”, nos habló el embajador sobre los siguientes planes al lado de México. “Hay un gran aprecio por la gastronomía, la música, durante la pandemia juntamos a dos grupo musicales, un grupo israelí con ritmos latinoamericanos, y sacaron una canción mitad en hebereo mitad en español; trajimos hace dos semanas a un grupo de mariachis israelíes, tres nacidos en latinoamérica y cinco en Israel, participaron en el encuentro anual de mariachis en guadalajara. Por eso digo tenemos tanto en común, somos de culturas antiguas, respetemos los idiomas indígenas, necesitamos aprovechar el patrimonio que tenemos, al final los lazos se forjan a través de amistades entre pueblos más que en acuerdos entre políticos y jefes de estado”, añadió Zvi Tal.

Sobre esta celebración de 70 años de lazos nos habló del evento inaugural que fue muy importante para él, “inauguramos una exposición hecha en casa por mis colaboradores en la embajada que nos cuenta las siete décadas a través de fotografía y documentos son hitos, son hechos históricos que nos tocan el corazón. La idea que tenemos el embajador de México en Israel y yo, es llevar la relación a otro nivel, hay un potencial enorme”.

MARCO CORRAL

Productor Israel Fashion Mexico

Con más de 32 años en la industria de la moda, el afamado stylist Marco Corral nos habla sobre el desafío más grande para los diseñadores en México para poder crecer como industria, “estamos creciendo pero el problema siempre van a ser los recursos, sobre todo para un diseñador que va arrancado, es difícil para él mismo financiarlo, tener recursos suficientes para comprar los insumos, para producir, para entregar a tiempo, es una industria que necesita un apoyo financiero”.

Ha trabajado con Brenda Jaet para crear estas plataformas que les dan visibilidad y empuje a los creadores mexicanos, como fue el caso de llevar moda mexicana a Dubai y ahora en este proyecto tan especial, “ha estado muy interesante sobre todo la comunicación a distancia, pero es también para ellas (Shir y Sharon) una experiencia presentarse en un país que no conocen tan a fondo. Y el día de mañana presentar a los de acá, allá”.

Por Ailedd Menduet

Fotos: JDS Agencia

MAAZ