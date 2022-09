Horóscopos: Envidia en el trabajo y mal de amores para estos signos el domingo 4 de septiembre

Aries (21 marzo-20 abril)

Es un buen día para Aries, serán capaces de usar todas sus dotes de comunicadores innatos, por lo que no tendrán conflictos con otros durante la jornada, es de esperarse que esto se mantenga así por un tiempo más. Tienes una oportunidad muy buena para encontrar un trabajo que esperas.

Estás dejando que la impulsividad tome tu vida y tu mente, por lo que es probable que alguien te diga hoy que estás reaccionando mal antes un comentario que te dé, recuerda que parte de crecer significa aceptar que no somos solo nosotros en el mundo, sino que existen otros y que debemos tener respeto por lo que nos digan, aun cuando esto signifique que nos enojemos un poco por ello.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Tauro vive grandes momentos junto a sus seres queridos, tienes una buena relación con todos, por lo que podrás esperar una buena jornada junto a los tuyos. En el trabajo es probable que tengas alguna dificultad, no te dejes caer ni tampoco dejes que te pase alguien por encima, ya que tienes todo de tu parte para poder triunfar en todo lo que te propongas.

Estás dejando de lado eso que te detenía a hacer bien las cosas y eso es muy importante, te estás liberando y dejando de lado la coraza que antes te impedía amar o volver a enamorarte, lo cual también es muy positivo, has dejado de reprimir tus sentimientos hacia ciertas cosas que no te gustaban, lo cual te está permitiendo explorar nuevos caminos, algo que está muy bien.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Una persona que no conoces bien te dará una crítica que no te tomarás muy bien, es sobre tu trabajo y necesitas aceptar lo que te está diciendo, no pienses que te están atacando. Un dinero adeudado te llegará el día de hoy, por lo que debes procurar usarlo para mejorar algo en tu hogar.

No es un buen momento para comenzar una nueva relación para Géminis, podrías conocer a alguien que verás como algo potencialmente bueno, pero luego mostrará otra faceta que no creías posible. Si ya estás comenzando a escribir una historia con alguien, entonces puedes seguir, pero debes tener la seguridad de que es lo que de verdad quieres, ya que no quieres ilusionar a alguien que no se lo merece.

Cáncer (22 junio-22 julio)

No dejes de pensar en esa idea que vienes madurando hace tiempo en tu cabeza. Alguien muy cercano se está enfrentando a una decisión muy importante y te pedirá un consejo, ayúdale a decidir por qué camino optar. No es bueno siempre pensar que las cosas van a resultar mal si no le pones la suficiente energía.

No actúes de forma apresurada en los negocios, es probable que tengas que tomar un poco más de tiempo para decidir sobre un trato que te han ofrecido, no todo lo que brilla es oro y siempre pueden haber cláusulas que no consideraste o cosas que puedes pasar por alto, intenta leer todo muy bien antes de dar tu firma.

Leo (23 julio-22 agosto)

Es probable que tengas que ir con un poco más de cuidado el día de hoy, posibles tentaciones que pondrían en riesgo tu relación de pareja podrían aparecer, no caigas en ellas. La vida puede parecer difícil a veces, pero no debes dejar que la que se interponga en tu camino te aleje de la meta final que trazaste hace mucho tiempo.

La unión de pareja puede verse en riesgo el día de hoy, es probable que tengan una discusión a causa de algo importante para el hogar, como los hijos, el dinero o una mentira que se haya descubierto, si estás en esta situación con tu pareja, entonces debes intentar solucionar el problema, hay una buena unión, no dejen que estos temas los separen.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

El trabajo está estable, pero debes buscar más formas de hacerlo ameno para ti, intenta idear maneras de pasar mejor la jornada. Si tienes algún problema con un superior o con una persona que hace las veces de jefe en tu trabajo, tendrás que tener paciencia el día de hoy, porque es muy probable que esto sea una realidad que llegue a darse y no podrás hacer mucho por evitarlo, comienza a pensar en la forma de darle una solución desde ya.

Virgo podría tener un día un tanto complicado para su vida, es probable que tengas muchas cosas por hacer y eso te esté afectando de alguna manera en tu desempeño, por lo que es muy probable que alguien te diga algo que quedará dando vueltas en la cabeza.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Posible gripe para el día de hoy, consume naranja u otro fruto cítrico. Una persona que no conoces bien está intentando conocerte más allá, pero a ti no te interesa esto, no seas descortés y dile que no tienes intenciones de ir más allá de forma educada, no le hagas sentir mal.

Libra comienza la jornada de manera muy optimista, pero este ánimo va decayendo durante el transcurso de la jornada. Es muy probable que sea un día para reflexionar sobre las decisiones que ha tomado durante todo este tiempo, ya que muchas cosas podrían pasar la cuenta el día de hoy. Si terminaste una relación hace muy poco, es muy posible que los recuerdos te vengan a la mente.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Estás en un buen momento para tomar una decisión importante en tu trabajo, tienes todo de tu parte para hacer esto y no arrepentirte después, ya que has meditado mucho esto, no dejes que el miedo repentino te impida hacer lo que hace tiempo estás pensando.

Si tienes cosas que arreglar con una persona con quien tuviste un problema en el pasado, hoy es la ocasión perfecta para comenzar a hacerlo, no dejes de arreglar los problemas que tengas con las personas, no es bueno tener asuntos pendientes y mucho menos con gente que en algún momento fue tu amigo, no pretendas que todo se arregle por sí mismo sin tener que hacer algo tú también por ello.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

En el amor, las cosas vienen bien durante la jornada, pero es probable que las críticas comiencen a afectarles, es mejor guardar silencio por ahora. Sagitario vivirá una jornada bastante agotadora, por lo que es muy probable que deba estar muy pendiente de las tareas que debe realizar, sin perder de vista los objetivos que se le han asignado hace días.

No dejes que la vida te pase la cuenta en un asunto de suma importancia que necesita toda tu atención, puede ser que luego te arrepientas de no haber hecho algo por lo que querías. Si estás en una relación estable, es muy posible que haya algunas dificultades.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Ten más confianza en tus capacidades para conquistar a una persona, no siempre puedes pensar que nadie te va a tomar en cuenta, todos tenemos un atractivo que nos hace únicos a los ojos de otros, si no puedes verlo tú primero, entonces nadie más lo verá.

Tienes miedo a experimentar cosas nuevas porque te pueden sacar de la zona de confort en la que te encuentras en este momento. Necesitas hace un cambio en tu actitud frente a las personas, estás confiando demasiado en cualquier persona y es probable que piensen que pueden aprovecharse un poco de ti, no dejes que esto suceda.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Si debes arreglar ciertos aspectos de tu personalidad que no están bien para lograr conocer a alguien y formar una relación, no debes retrasar más este proceso, es probable que te muestres a veces como una persona muy fría o con poca atención por la persona con la que estás saliendo.

No es bueno estar con demasiada comodidad en la vida, siempre debemos estar moviéndonos de un lado a otro o probando nuevas cosas, eso le da sabor a nuestra existencia. No es bueno que dejes para otro día ese trabajo que tienes que terminar para hoy, recuerda que siempre es posible sacar adelante un trabajo.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Un amor nuevo te dará la felicidad que estabas buscando, si estás en una relación actualmente, tu ser amado te hará una sorpresa muy grata el día de hoy. Si no has cuidado bien de tu cuerpo, entonces eso te llevará a tener un mal estado de salud, debes comenzar a hacer ejercicio y también a dejar el trasnoche.

Será un día bastante agotador, es probable que tengas dolores corporales y que eso derive a una gripe, pero será algo leve, no te preocupes de sobremanera. Las personas que nos conocen bien saben cómo nos comportamos en diversas situaciones, si alguien te dice que estás haciendo algo errado en tu relación de pareja, escúchale, es probable que tenga razón.

Frase del día: "Bueno es tener la alegría en casa y no haber de buscarla fuera" - Goethe