Cómo actúas cuando alguien te destroza el corazón, según tu signo del zodiaco

La astrología cumple un rol fundamental en la vida de muchas personas, teniendo en cuenta que permite conocer aspectos que se encuentran ocultos de la personalidad, sobre nuestro carácter, como así también la manera en cómo podemos tomar decisiones en la vida. Esto se determina a través de los signos del zodiaco, los cuales tienen tanto aspectos positivos como negativos. Pese a que es considerada como una pseudociencia, cada vez tiene más adeptos.

Dentro del horóscopo, nos podemos encontrar con signos que se destacan por tener tanto habilidades como defectos. Se pueden mencionar a los signos que son muy puntuales y les gusta llegar a tiempo a cualquier hora y no toleran la impuntualidad. Otros signos, también, se destacan por su capacidad de hacer grandes amigos y siempre están rodeados de personas, debido a que por su carisma y su diversión, nunca están solos. En cuanto al amor, están los signos que se enamoran fácilmente y no le temen al fracaso, aunque también están aquellos que son grandes conquistadores y debido a su poder de seducción, logran que todos caigan rendidos a sus pies. Pero, también están los signos que cuando les rompen el corazón, actúan de diversas formas y son los siguientes.

Los doce signos del zodiaco. Fuente archivo

El primer signo que se destaca por su reacción luego de que le rompen el corazón es Aries, ya que estas personas están acostumbradas que todos los que conozcan los amen y no toleran que sus parejas les rompan el corazón o los dejen. Si bien tratarán de entender porqué los abandonaron, no encontrarán el motivo y comenzarán a tener actitudes que antes no tenían.

Otro signo del zodiaco que reacciona de manera diferente cuando les rompen el corazón es Tauro, ya que estas personas sufren muchísimo cuando se terminan separando y generalmente por muchos días no los veas en la calle porque se refugiarán en sus hogares y necesitan tiempo para procesar lo que han atravesado. Además, durante estos días preferirán la comida chatarra para ahogar penas.

Así reaccionan estos signos por una ruptura. Fuente Unsplash

El tercer y último signo que se caracteriza por su reacción tras haberles roto el corazón es Cáncer, en donde estas personas generalmente perderán la calma y harán todo lo posible para dejar salir todo lo que tienen guardado. El aspecto no es del todo bueno, debido a que tendrán lágrimas en los ojos, su cara se verá hinchada y se esconderán en sus sentimientos.