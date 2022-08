Mujer con barba desafía los estándares de belleza y se siente "más sexy que nunca" cuando se deja crecer el vello facial

Una artista no binaria aseguró que se siente “más sexy que nunca” después de aceptarse cómo es y dejar de afeitarse el vello facial que le crece muy rápido. Se trata de Dakota Cooke, de 30 años, quien notó por primera vez un crecimiento anormal del vello en su cara a los 13 años, y pasó años acudiendo a citas semanales para depilarse la cara, a veces incluso dos veces al día.

La residente de Las Vegas, Nevada, aseguró que constantemente se sentía juzgada e incómoda por el crecimiento de su vello y se encontró sumida en una espiral de ansiedad y malestar que duró diez años. A pesar de haberse sometido a varias pruebas, no está claro cuál es la causa del crecimiento “anormal”, pero podría deberse a que sus glándulas suprarrenales producen niveles elevados de testosterona.

Pero ahora comparte su experiencia en las redes sociales para difundir la positividad de ser una mujer con vello facial. "Cuando llegué a la pubertad, a los 13 años, supongo que me afectó un poco más. Empezó con una pelusa y luego más larga y oscura”, contó al diario Daily Mail.

Le encanta cómo luce. Foto: Especial.

Su infancia la vivió marcada por los estereotipos de belleza

“Crecí en una época en la que las mujeres con vello facial estaban tan estigmatizadas que las mujeres de la peluquería me decían que las chicas no debían dejarse crecer el vello facial. Supongo que eso se me quedó grabado, porque durante los siguientes diez años me hundí en una espiral de vergüenza en la que intentaba ocultar mi cara”, comentó.

Así lucía antes. Foto: Especial.

Detalló que cubría las cicatrices del afeitado y el sarpullido con maquillaje, aunque su cara estaba irritada y roja todo el tiempo. No fue hasta 2015, cuando Dakota finalmente decidió que debía abrazar el vello facial.

Mencionó que dejarse crecer la barba fue bastante incómodo al principio, por pensar en lo que dirían los demás, a pesar de las dificultades logró tener fuerza de voluntad y ahora es muy feliz."Ahora me hago llamar Dakota, la mujer barbuda, y esto se refleja en mi actuación en el espectáculo, donde también hago cosas como colocar clavos en la nariz o caminar sobre el cristal”, refirió.

Comentó que su familia y amigos la han apoyado mucho en su viaje de autoaceptación e incluso le han comprado un cartel que dice "no te metas con la mujer barbuda", el cual le encanta.

