Modelo de Only Fans desafía la censura de Instagram al posar semidesnuda por una fuerte razón

La estrella de OnlyFans Gabrielle Epstein subió la temperatura una vez al posar sin sujetador, pero con un vestido plateado con muchas aperturas, por el cual recibió muchos halagos, aunque también muchas críticas. La guapa modelo ha asegurado que no presta atención a los malos comentarios, pues ella se siente empoderada al presumir su cuerpo, como otras muchas mujeres que se han sumado a la plataforma para adultos.

Gabrielle, que cuenta con unos enormes 2.9 millones de seguidores en Instagram, mostró sus esbeltas curvas con un vestido azul hundido. La estrella australiana estaba de pie en el balcón mientras mostraba sus encantos.

Mostrar su sexualidad la empodera

Recientemente Gabrielle respondió a los críticos que dijeron que sus fotos de Instagram eran "demasiado explícitas". En una entrevista para la revista “Maxim” la guapa influencer mencionó que le molesta muchísimo que haya una “doble moral” en cómo se trata a las mujeres y hombres con las fotos que suben a sus cuentas.

Siempre recibe cientos de halagos. Foto: Especial.

"Hay muchas fotos de hombres sin camisas mostrando sus pezones, pero el hecho de que el mío se pueda cubrir y que todavía se elimine una foto crea un doble rasero muy tóxico. Todos somos humanos, todos nacemos con cuerpos y no se nos debería enseñar a avergonzarnos de cómo se ven en un estado natural", comentó.

También detalló que había recurrido a OnlyFans para evitar la censura de Instagram. "También siento que puedo ser más de mí misma en OnlyFans", explicó. "Para mí, mostrar mi cuerpo no se trata de que me cosifiquen; se trata de que me sienta segura, poderosa y hermosa en mi propia piel", refirió.

Constantemente desafía al algoritmo de Instagram. Foto: Especial.

Antes de encontrar fama como modelo adulta, Gabrielle era una nadadora competitiva. También se ha desempeñado como embajadora de marcas de fitness y ha participado en campañas de publicidad.

