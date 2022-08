“Me costó años de terapia”: Memo Villegas “comandante harina”

Memo, el gran Memo Villegas tiene una trayectoria sin igual, (larguísima por cierto) y en este episodio de “GUÍA DEL HATER” se sinceró con nuestros queridos conductores, Montse Simó y Oscar Uriel, ¿Qué episodios turbios enfrentó durante su carrera?

Originario de Toluca, Estado de México y tan solo a los 18 años, Memo Villegas se mudó a la CDMX para iniciar su carrera actoral o bien, darse cuenta que era mejor decantarse por la administración turística o incluso por la gastronomía.

El talento se hizo viral

A pesar de no contar con las redes sociales del momento y en súper tendencia, Memo Villegas afirma que se viralizó su contenido y que fue rápidamente aceptado por el público joven.

“No soy de una generación que use tiktok ni redes sociales intensamente. Yo tengo instagram y es lo único que uso pero no tengo tiktok, no tengo twitter ahora sí, como Juan Gabriel decía: No tengo nada y mi boom digamos de época de popularidad fue a través de un canal digital (Youtube) yo no sabía nada de la viralidad, osea no” Memo Villegas

¿Será la comedia uno de los géneros más complejos aunque parece un ejercicio fácil o sencillo?

Para Memo, hay que trabajar muy duro y hacerle frente a lo que venga. En México hay un sinfín de albur, de comedia, de risas, de creatividad, pero también existe en otros países como Argentina, entonces, ¿por qué aquí se vuelve tan peculiar esta característica?, ¿Sabemos reírnos de nosotros mismos?

“Me parece de verdad, la virtud inmediata que yo admiro de la gente ¿no? y creo que va muy de la mano con la tragedia, ¿sabes? con el dolor, cuando lo sabes manejar, una cosa es el chiste así, el pastelazo, y otra cosa hacer comedia inteligente” Oscar Uriel

Los gandallas de esta historia

Como ya muchos saben y si no lo sabían en este momento lo están leyendo, nuestro querido comandante harina inició sus estudios de actuación en el INBA, después probó hacer teatro y al poco tiempo de regresar, decide abandonar sus estudios en la Escuela Nacional de Arte Teatral ENAT… ¿Pero a qué se debió?

“Yo me salgo del ENAT, por hacer cine, más bien, lo que yo… fui a hacer una audición a un salón de la ENAT porque Julián Hernández y Roberto Fiesco fueron a hacer casting ahí para su película de “Rabioso sol, rabioso cielo”, hago casting me quedo ahí inmediatamente, prácticamente y tengo que decidir en un fin de semana practicamente si me quiero ir a hacer la película o me quiero quedar a seguir estudiando” Memo Villegas

Pese a hablar de 2 cineastas reconocidos en el ámbito de la cinematografía nacional mexicana la experiencia de trabajo no fue una de las más gratas para Villegas.

“No fue de mis mejores experiencias esa película. Yo en ese momento no sabía ni quiénes eran, no sabía absolutamente nada, sí fue una experiencia impactante en todos los sentidos” Memo Villegas

Entre sí lo más complicado fue el rodaje o alguna actividad posterior, Memo aseguró:

“Años después me doy cuenta de una historia de abuso hay que decirlo así, no estoy hablando de abuso sexual, ni nada así sino de un abuso laboral, un abuso psicológico, un abuso que años, me costó años de terapia, tal cuál, terapia, de toparme con otros proyectos y decir ‘¿ah no es así?’, ‘¿ah, se vale estar incómodo desnudo en el set?’” Memo Villegas

Un espacio digno de trabajo (camper) no es de divas…

“Osea, yo regalé horas extras, esto siempre los digo en las últimas entrevistas porque me parece importante, osea, no sé si ellos lo escucharán o no pero de unos años para acá dije: cuando “Cuando tenga la posibilidad de hablar de esto, no voy a cansarme de hablar porque si alguien está en esta condición (en una escuela de teatro sin saber nada y llega a manos de gente así, que esté prevenido y que si exija y que cobre lo que debe de cobrar)”

Escucha nuestro episodio completo aquí:

GUÍA DEL HATER

