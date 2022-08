Horóscopos de Mhoni Vidente HOY 13 de agosto, predicciones para el amor, salud y dinero

Este sábado 13 de agosto del 2022 habrá cambios importantes para la salud, dinero y amor, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

ARIES

El amor no es un cheque en blanco. Hay un capital que se nutre o se agota, según tus acciones y las de tu pareja. No temas haberlo derrochado: el bien que se han hecho, el cuidado que se prodigan, los ánimos que se dan, todo ello suma y crece. Son más ricos en el amor que la mayoría de las parejas.

Cada vez que veas a un negocio exitoso, trata de replicar sus méritos. Estudia diversos casos, ve los vídeos de sus creadores, visita sus tiendas. Trata de comprender las claves de su éxito. Y hazlos tuyos. Vas a comprender que al final de cuentas, lo que se impone para hacer dinero, es el entusiasmo.

No dejes que esas molestias avancen. Crees que tu cuerpo va a resistir y a vencer en todas las circunstancias, cuando es un hecho que a veces necesita una ayuda. Y ese auxilio solo te lo puede brindar un buen médico. No apuestes con tu salud, y verás que todo se arregla siguiendo sencillas instrucciones.

TAURO

El tiempo pasa y esa marcha es un reto para el amor. Las más grandes relaciones se ven afectadas por su paso. Y pocas sobreviven a él. Haces bien en preocuparte por este tema. Pero no debes obsesionarte con él: tu pareja y tú son personas imaginativas, que pueden encontrar y encontrarán ceremonias y detalles para mantener al amor siempre joven.

La jornada de hoy debe centrarse en las obligaciones que cada uno debe llevar adelante. El exceso de relajación es tan malo como el exceso de rigor. Hacer más lo que debe de hacerse o no cumplir con los compromisos es igualmente malo. Hay que definir adecuadamente los perfiles de cada puesto en tu equipo.

Tienes que sacarte de la cabeza la idea de que tienes una función y un empleo, y que fuera de ellos no vales como persona. Hay mucho más en nosotros que aquello que producimos. No temas salirte de esa visión funcional: acepta tu valor como persona que ama, como persona que cree, como persona que vive.

GÉMINIS

Hay cosas que es mejor escribir sobre hielo, para que borren con el mero paso del tiempo. Y eso debes hacer con los reproches que te ha hecho tu pareja. Es mejor olvidarlas y dejarlas pasar, pues hacerlas más grandes solo va a provocar que se haga más grande la brecha entre los dos. Deben estar juntos.

Hoy vas a tener una ganancia fácil, pero eso no debe llevarte a error. El esfuerzo va a ser necesario cada día de tu proyecto. Nada se te va a regalar y no van a existir soluciones fáciles. La victoria que tendrás hoy, en todo caso, es un regalo para que sepas aquello que será tuyo si insistes y te esfuerzas como se te pide.

Hay que sacar fuerzas de flaqueza y dar ese esfuerzo extra que te permita estar mejor. Esa falta de actividad te está llevando a pensar de más, y eso siempre tiene el efecto de elevar tu ansiedad y con ello tu estrés. Hazlo poco a poco: comienza hoy mismo con una pequeña caminata. Ve paso a paso.

CÁNCER

Hoy es un día en que tienes una inquietud, y es que te sientes cansado, más de lo habitual, cuando ves a tu pareja un tanto relajada. No hay una total equidad al seno de tu pareja. Es preciso que revean las condiciones de su contrato afectivo. Ambos deben brindar según sus posibilidades, pero siempre en consideración al otro.

Debes comprender que buena parte del trabajo necesario para expandirte pasa por las relaciones sociales. Te gusten o no, debes desarrollar vínculos más allá de las meras ventas y de las operaciones comerciales. Los mejores clientes y jefes son aquellos que se sienten como parte de tu familia.

Este es un buen día para que consideres, como parte de las actividades que te benefician físicamente, a la sexualidad. No puedes relegarla ni puedes vivir sin ella. Es, al final de cuentas, el ejercicio más completo, y te permite reconectar con un mundo que, en ocasiones, sientes ajeno. Así que disfruta de tu cuerpo.

LEO

No dejes que el amor se enfríe, pues tolera todos los colores (el rojo, el dorado, el azul…), pero nunca el gris. Hay una brecha entre los dos que debe cerrarse, o no llegará a un punto sin retorno. Es tiempo de encender la llama de nuevo, pues los astros les conceden la oportunidad de brillar como antaño.

Hoy vas a cerrar un trato importante, pero como todo lo que cuenta, debe queda constancia por escrito. No pases por alto esta advertencia, ni aceptes un convenio basado solo en promesas y en vaguedades. Tus clientes son personas respetables, pero con una memoria que puede jugarte malas pasadas…

Es necesario que revises tu actitud hacia la comida. Debes averiguar porque comes lo que comes, y en esas cantidades. ¿Qué es lo que tratas de llenar al comer? ¿Qué huecos no se han podido subsanar? Tienes que ver a la comida como lo que es, y dejar de usarla de este modo, pues puede hacerte un daño amor.

VIRGO

Hoy tu pareja te va a dar noticias desalentadoras, que tienen que ver con la economía, y que debes atender. Es tiempo de que las cosas cambien, pues no puedes seguir asumiendo sus pérdidas. Tampoco deben afectar a la relación, pero es necesario que ambos hallen una solución, y que obtengas un compromiso de su parte.

Hay deberes que evades, pero que son necesarios. Esas tareas ingratas para ti tienen que ver con el orden y el método de tu negocio o de tu empleo, y es preciso que te hagas cargo de ellas, de una vez por todas. O esa bola de nieve va a crecer y crecer hasta convertirse en una verdadera avalancha.

Sientes que nadie te comprende, pero al final de cuentas la única persona que debe comprender y validar tus decisiones eres tú mismo. Esa seguridad es la que debe inspirarte para ir adelante, pues vas por la senda correcta. Esa que te va a ayudar a reconstruir tu autoestima, tan sacudida en últimas fechas.

LIBRA

El mañana es un país indómito que se explora mejor acompañado. El amor es una fuerza que, de aceptarla plenamente, va a curar tu miedo al futuro. No hay reto que no sea más sencillo ente dos. La vida es una incógnita que estamos llamados a responder al lado de otra persona. El amor te sostendrá: no temas.

Hay que evitar los conflictos entre los miembros del tu equipo, y aquellos que puedas tener con ellos. La armonía es la única base que posibilita un buen trabajo. Algunos creen que el conflicto desata un buen ambiente competitivo, pero la verdad es que mienten. Dejemos atrás las peleas, y a trabajar.

Hoy es imperativo que le brindes el equilibrio energético que tu mente y cuerpo necesitan para trabajar de manera óptima. Debes reencauzar tus circuitos energéticos, algo que es sencillo e hacer: esta noche duerme orientado a una ventana, con los pies más cercanos a ella y con el aire del exterior fluyendo libremente.

ESCORPIO

El amor no es un proceso unidireccional. No se llega a una meta y eso es todo. El amor se reinicia, se revive, muta, cambia de dirección, pues al fin y al cabo cada uno de nosotros cambia dentro de su pareja decenas de veces. Es imposible la rutina es un espacio en donde a veces eres el que ama y en otras el amado.

Este va a ser un gran día, siempre que sepas dar a cada uno de tus colaboradores el lugar que se merece y necesita. Tu trabajo es parte de una gran obra comunal, en donde hay más de una voluntad y de un esfuerzo invertido. Sueles tomar obligaciones que no te tocan, y eso puede frustrar a los demás. Cada uno con lo suyo.

No puedes controlarlo todo. Esa es una de tus obsesiones, y no es algo que te haga bien. Tienes que comprender que, para bien o para mal, hay fuerzas diversas que intervienen a tu alrededor y que intervienen en todo lo que sucede, dentro y fuera de tu vida. Tienes que dejar que las cosas que no controlas pasen sin que eso te afecte.

SAGITARIO

No puedes asumir el peso de todas las tareas que implica el amor (los cuidados, las obligaciones sociales, el apoyo emocional…) para conservar la comodidad de tu pareja. En las relaciones tienes que mojarse ambas partes, o todo se vuelve una mera servidumbre. Delega algunas obligaciones en la persona que amas.

Las partidas duelen, pero debes saber llenar los huecos. Y puedes hacerlo con tu capacidad y con tu talento. Esa persona que se va se lleva una parte de la fuerza de tu equipo, pero te quedas al mando, y eso es lo importante. Nadie en ese espacio es indispensable, fuera de ti mismo, que eres la esencia del negocio.

Te preocupa el aspecto económico y eso está muy bien, pero resolverlo depende de fuerzas que están fuera de tu control en parte. Recuerda el mal que te hace el estrés. Debes evitarlo. Necesitas un cambio de enfoque, y es que no te das cuenta de que cada día que pasa te deja más cerca de tu meta.

CAPRICORNIO

Tienes que demostrar que te importa y que estás ahí, que las cosas son como siempre han sido, y que no temes hacerte cargo de los problemas y de las obligaciones que dejaste de lado. Es vital que lo hagas cuanto antes y que cumplan con tu palabra, pues mucho está en juego en este día en que el amor no espera.

Toda mentira blanca, cuando se trata de dinero, puede hacer mucho daño. De manera que es hora de ser sincero con lo que ha sucedido. Cuenta las cosas como ocurrieron y promete que tomarás las medidas pertinentes. Es lo que toca, y es la manera en que vas a honrar tus obligaciones. La cosa va a quedar ahí si lo haces.

Este es un día para dejar de protegerse, para pisar la hierba descalza, para sentir el sol o la lluvia en el rostro. Es un día para dejar de temer por las consecuencias de estar vivo. De modo que sal sé tú mismo y disfruta del mundo tal cual es. Esto va a equilibrarte en más de un sentido: lo verás.

ACUARIO

La presión de la vida cotidiana puede ser abrumadora, y le hace un gran daño al amor, si no mantienes a raya. Tu pareja debe ser un refugio en donde esa negatividad pueda ser domada y no les dañe más. Hay que hacer una pausa al estar con la persona que amas, y hablar solo de ti y de ella.

Cada día de tu vida debe estar marcado por un logro, por ello sientes que no avanzas todo lo que deberías. De modo que planes tus jornadas de manera que cada una culmine con el cumplimiento de una etapa. Así tendrás la sensación de que se cumple una parte importante del proceso, lo que de hecho es verdad.

A veces sientes a tu cuerpo una celda, como un peso inamovible que no te deja avanzar con la velocidad que quieres y mereces. Eso es parte verdad: tu cuerpo, con su fuerza y su flexibilidad te permite ciertos logros. Si quieres ir más allá, debes despertar esas cualidades que se han ido durmiendo en tu físico.

PISCIS

Nunca dejes una charla sin terminar ni un beso sin dar. Nunca sabes los efectos que tus omisiones puedan tener en la persona que amas. Cualquier supresión puede convertirse en una terrible bola de nieve que lo devore todo. De manera que se intenso y se pasional, se todo, pero nunca te atrevas a ser omiso.

Todo en lo que se refiere al dinero debe discutirse, de a manera más amplia y horizontal posible. Tu equipo espera instrucciones claras y un rumbo a seguir. No importa quién se ponga al mando: es tu palabra la que importa en esta ocasión. Lo que digas será determinante en el éxito del negocio.

La mejor manera de ponerte el día con el cuidado de tu cuerpo (el seguimiento de una dieta, el cumplimiento de un programa de ejercicios) es establecer un pacto con algún amigo o familiar. Que ambos establezcan el mismo objetivo de autocuidado y que ambos se animen y se hagan seguimiento el uno al otro.

