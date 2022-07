Mitología y Superhéroes: ¿Los cómics son nuestra nueva mitología?

A excusa del estreno de Thor Love and Thunder, ha llegado el momento de hablar de la conexión entre mitología y superhéroes. A lo largo de los años, las empresas de entretenimiento han usado personajes mitológicos en sus relatos. Dc cómics con personajes como la Mujer Maravilla y Marvel con personajes de la mitología nórdica. Inclusive, Disney con su famosa película Hércules y el rey Tritón, en La Sirenita.

En la cuarta entrega del dios del trueno han aumentado el número personajes mitológicos. Ya no sólo son dioses de la mitología nórdica, sino que también aparecen otros de diferentes mitologías, como Zeus y Hércules. Es interesante cómo personajes que tienen más de dos siglos existiendo siguen siendo relevantes en los medios de entretenimiento y, sobre todo, en los grandes blockbusters.

En el mundo de los cómics, los dioses y héroes mitológicos aparecieron desde sus inicios. En la editorial Dc, la primera aparición fue de la Mujer Maravilla en All Star Comics N° 8, el 8 de diciembre de 1941. La de Aquaman, rey de la atlantida, en More Fun Comics N°55, noviembre de 1941. Y la de Dr. Destino, un superhéroe no tan conocido, que posee el casco y amuleto del dios Anubis, fue en 1940.

En Marvel hay muchos personajes mitológicos, pero el primero fue Namor (homólogo de Aquaman, pues es rey de la Atlántida) en Motion Picture Funnies Weekly N° 1, de 1939. Varios años más tarde, en 1962 apareció Thor en Journey into Mystery N° 85. Después también aparecieron personajes de la mitología griega y egipcia como Hércules en 1965 y Moonknight en 1975.

Como podemos ver, en las historietas, hay muchos personajes que fueron sacados de varias mitologías o que tienen relación con ellas. Además, hay muchos otros personajes que, aunque no tienen ninguna relación (ni implícita ni explícita) con alguna mitología, tienen mucha semejanza con algunos dioses y héroes. Inclusive, hay unos que hasta parecen estar basados en ellos.

Me refiero a que hay superhéroes muy parecidos a dioses y héroes mitológicos gracias a sus características. Por mencionar algunos, Jay Garrick, el primer Flash, es estéticamente muy parecido al dios mensajero, Hermes. O Superman que, debido a su velocidad, fuerza y, sobre todo, a su historia de origen puede compararse con personajes como Hércules o Aquiles, pues sus padres son dioses.

Algo que no debemos olvidar es que, en la antigüedad los héroes y dioses tenían la finalidad de expresar los valores más altos de la cultura, eran símbolos y modelos a seguir. Por ejemplo, en la Grecia antigua los jóvenes aprendían de aquellos héroes por medio de la paideía. Ésta era una formación en la que se aprendía la cultura, los valores morales y los cantos épicos, en los que se narraba la mitología.

Me parece que, hoy en día, los superhéroes son vistos de igual manera. Aunque nosotros no aprendemos las historias por medio de cantos épicos, conocemos a nuestros héroes por medio de las historietas y de las películas. Los superhéroes han tenido tanto impacto en nuestra cultura que para muchos niños y jóvenes son sus símbolos y modelos a seguir.

En este sentido, no es extraño que haya tantas semejanzas entre la mitología y los cómics, pues los superhéroes conservan la esencia y los valores de los más grandes símbolos de la historia. Entonces, no sólo es una apropiación de la mitología en las historietas, sino que, también, lo que los dioses fueron en su época, los superhéroes son en la nuestra. Los cómics son nuestra nueva mitología.

mgm