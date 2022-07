Mujer revela que se baña cada 10 días y explica los beneficios; causa polémica | VIDEO

Y tú, ¿con qué frecuencia e bañas? hay personas que suelen ducharse todos los días, otras prefieren hacerlo cada tres, pero hay también quien no se baña nunca, sin embargo, aquí te contaremos el caso de una joven que lo hace cada 10 días y hasta asegura que tiene beneficios.

Una joven de 23 años, quien se hace llamar @aydan_jane en la plataforma de videos TikTok, compartió una grabación en la que cuenta que desde hace un tiempo decidió enjabonarse únicamente cada 10 días, por su puesto su confesión causó una fuerte polémica en redes sociales, pues resulta para muchos es algo inusual y hasta antihigiénico.

Asimismo, la chica de nombre Aydan Jane, quien residiría en Estados Unidos explicó que no tiene problemas en decir que se ducha cada 10 días.

Incluso, en el clip que ya cuenta con casi 30 mil reproducciones se describe como “la chica que no se ducha y muestra su período en línea”, lo anterior debido a que en otra ocasión, publicó otro video en el que habla sobre este tema.

Ahí explicó que cuando le ocurre este proceso natural, tampoco es necesario darse un baño pues indicó que es justamente ahí cuando se observa “la prueba viviente de que no es necesario bañarse con frecuencia para verse y sentirse bien”.

Ya que de acuerdo con lo mencionado en su video, el "período no te ensucia. Los períodos no son sucios”, y recalcó que también se debe tomar en cuenta que “la vagina se limpia sola, por lo que no tienes que limpiarla, porque se limpia sola”.

Según la tiktoker, la única diferencia que ha notado en este practica es que su cabello se ve más rizado cuando se lo lava con más frecuencia pero que independientemente de eso no hay diferencias notables.

Aydan Jane quiere cuidar el agua

Una de las razones por las cuales ella ha decidido no enjabonarse es porque somos millones de personas en el mundo y al considerar que la mayoría se estaría duchando todos los días, se desperdiciaría uno de los recursos no renovables más importantes del plantea, el agua.

Pero a pesar de explicar sus motivos para no lavarse, a cibernautas no los convenció e inmediatamente supusieron que ella debía sentirse "sucia", mientras que otros la apoyaron por cuidar el agua aunque no compartieron la idea de no ducharse, lo que más sorprendió de los comentarios es que hubo internautas que reprocharon su manera de pensar asegurando que el agua nunca se acabaría.

"Los humanos que no acumulan riquezas merecen ducharse. No somos los que causamos el problema del agua. son las grandes corporaciones".

"Chica, nunca nos quedaremos sin agua, ¿te das cuenta?"

"Es mejor para el medio ambiente si nos duchamos menos porque el agua es un recurso preciado”.

"Respetuosamente, no vas a salvar el planeta al estar cubierto de suciedad y aceites durante 10 días".