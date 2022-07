Thalía impacta la red con traje de baño multicolor | FOTO

¡Thalía lo vuelve a hacer! Con un bikiny bicolor que dejó impactados a sus seguidores agradeció a los miles de cibernautas los cientos de videos que han compartido con el challenge #marimar.

"Enamorada de todos sus videos este #Marimar Challenge nos tiene a todos bailando sin parar", escribió junto a la grabación en la que hace un baile.

La tendencia de Marimar se ha vuelto bastante popular en la plataforma de videos TikTok, pues varias celebridades como Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se han subido al trend, colocándolo como uno de los más populares del momento.

En el video, la también actriz de 50 años demostró que para lucir sexy no hay edad y su look playero lo confirma con casi 100 mil me gusta.

Desde un camastro lució un traje de baño en color rosa, amarillo y azul con la parte del ombligo descubierta, demostrando que la cintura que la caracteriza sigue igual de marcada que en los 90.

Sin embargo, algo que relució en el clip fue la naturalidad con la que se muestra en el post, ya que a pesar de que le colocó un filtro, en otra publicación con la misma ropa de baño se observa natural y sin una gota de maquillaje.

¿Cómo lo hace? Thalía luce cinturita pero es fan de los Cheetos

Thalía luce una increíble figura, pero, ¿cómo lo hace? y es que recientemente se declaró fan de las frituras conocidas como Cheetos.

En esta ocasión la manera en la que Thalía decidió elevar la temperatura en redes sociales fue con un traje de baño fuera de serie.

Pues aunque el modelo es bastante sensual, lleva un estampado que algunos podrían considerar bizarro, pues en vez de unirse a una tendencia de moda, Thalía optó por causar polémica con este divertido traje de baño.

Ya que, como se aprecia en el video que te adjuntamos al final de la nota, la intérprete de 'No me enseñaste' decidió usar un traje de baño de Chester Cheetos, la caricatura de la famosa fritura.

Pero a pesar de lo curiosa que puede resultar su elección, Thalía dejó en claro una vez más que sin importar cuál sea la prenda que se ponga, ella siempre se roba las miradas.