Escalofriante VIDEO muestra el momento que un motociclista casi muere aplastado por un camión

Un escalofriante video de un accidente de tránsito en Brasil se viralizó estos días en las redes sociales. Se trata del momento exacto que logra grabar una cámara de seguridad cuando un motociclista en exceso de velocidad circula por una calle del barrio de Sao José, en la ciudad de Río de Janeiro, y choca contra un autobús del transporte público, sale disparado hacia las llantas traseras del vehículo y gracias al que traía puesto el casco evitó que le aplastaran la cabeza.

Autoridades brasileñas identificaron al joven afortunado como Alex Silva Peres, de 19 años de edad. El muchacho, ya recuperado, contó a la cadena Globo que el accidente ocurrió el pasado 18 de julio de 2022 al agarrar una curva velozmente, en la Avenida de los Colonizadores. Confesó que intentó frenar al ver al autobús, pero la llanta trasera se amarró y salió proyectado con violencia. Alex explicó que el camión lo arrastró unos centímetros y gracias a la resistencia del casco no murió.

“Cuando mis amigos y familia vieron las imágenes se angustiaron. Fui al hospital, me hicieron una radiografía y no me rompí nada. Fue más bien un susto”, contó Alex y agregó que su motocicleta sufrió daños leves.

El joven brasileño agradeció a los testigos del accidente que lo ayudaron y al conductor del autobús del transporte público por auxiliarlo.