Día Mundial del Perro: Por qué consentir a tu perro demasiado lo puede volver más agresivo

Es muy común que al tener una mascota en casa, en este caso un perro, se le trate de tal manera que sea un animal consentido y sobreprotegido, al tal grado que se le mime y trate casi como si fuera un humano, razón por la cual se busca satisfacer más necesidades de las que realmente requiere por ser animal doméstico.

Ante este panorama, algunos especialistas en el cuidado de los animales han indicado que este tipo de mascotas consentidas puede presentar comportamientos agresivos. Además, si no se ataja a tiempo el problema, podrían mostrar características de un perro que ha perdido su dignidad como animal.

Va contra su naturaleza

Los especialistas que asisten animales, advierten a los dueños que dan a los perros una posición superior a las que les corresponde en el hogar, están "contra su naturaleza" porque estos animales domésticos necesitan normas, disciplina, horarios y límites, no ser humanizados.

La realidad, explican, es que los perros llenan vacíos emocionales de sus dueños y deben ser integrados en la familia sin sufrir una "antropomorfización" o tendencia a ser humanizados.

De esta forma, se puede entender que consentirlos de forma excesiva es tan malo como maltratarlos. Esto se confirma debido a que un perro puede llegar a presentar comportamientos agresivos y dominantes cuando las personas les acostumbran a comportamientos antinaturales como permitir que duerman en el sofá, pasearlos en carritos o ataviarlos con calzado para protegerse de la lluvia.

Por lo mismo, se recomienda que no se les arrope con prendas excesivas o innecesarias que afecten su piel y movilidad.

¿Qué tipo de persona consiente más a los perros?

Se deja claro que un perro no va a pensar que no se le dio suficiente atención. Y, de hecho, el tipo de dueño que es más consentidor con un perro es la persona que no tenga hijos, tanto o más como los que viven solos o solas. De igual forma, están las parejas que tratan al perro como un integrante más de la familia y les defienden como si fueran sus hijos.

Muchas personas tratan de compensar un sufrimiento recibido por el perro. O, de igual forma, están esas personas que consienten perros en exceso debido a que de niños no los dejaron tener mascota y ahora de grandes los sobreprotegen debido a que no saben medir lo que dan.

