Profesora pide a sus alumnos de secundaria jurar lealtad a la bandera LGBT y la expulsan

Sigue causando controversia una maestra identificada como Kristin Pitzen, quien publicó un video en el que afirma que le sugería a sus alumnos "jurar lealtad" a la bandera del Orgullo LGBT+ y no a la de Estados Unidos. Después de esto, la profesora fue retirada de su cargo en una secundaria de California.

A pesar de que la los hechos sucedieron en agosto del año pasado, la historia volvió a viralizarse en estos días.

Aunque la profesora borró el clip compartido en su cuenta de Tik Tok, fue difundido en otras redes sociales y por varios usuarios. En el clip, la docente explica entre risas cuál era la dinámica dentro del salón de clases cuando es momento de hacer el juramento a la bandera del país norteamericano, insignia que ella misma había retirado anteriormente:

"Siempre le digo a mi clase que se ponga de pie o no si les gusta, diga las palabras si quiere o no las diga", dijo la docente.

Pitzen narra que su clase decidió ponerse de pie, pero no decir las palabras del juramento, ya que el salón no cuenta con la bandera de Estados Unidos, pues durante la pandemia de COVID-19 "la guardé no sé dónde y aún no la encuentro", continuó riendo.

"Pero mis niños me dicen: 'Oye, es un poco extraño que nos quedemos de pie y luego hacemos el juramento a la nada'. Y yo digo: 'Tenemos esta bandera en la clase a la que puedes jurar lealtad'. Y mira a su alrededor y dice: 'Oh, ¿esa?', menciona, mientras muestra la bandera LGBT+ colgada en la pared del aula.

La maestra daba clases en la secundaria Back Bay, ubicada en el Distrito Escolar Unificado Newport-Mesa. Respecto a la polémica situación, las autoridades de ese distrito publicaron el siguiente comunicado, asegurando que tomarían el asunto con seriedad:

"Una de nuestras maestras creó una publicación personal en redes sociales que causó alarma y preocupación relacionada con el saludo a la bandera de Estados Unidos. Mostrar respeto por la bandera de nuestra nación es un valor importante que nuestro Distrito inculca en nuestros estudiantes y es una expectativa de nuestros empleados. Nos tomamos este asunto en serio y la maestra ha sido puesta en licencia administrativa".

Posteriormente, Pitzen fue despedida

En un video anterior compartido en su cuenta de Twitter, la profesora ya había mostrado muchas banderas del orgullo gay en su salón de clases durante junio, Mes del Orgullo: “Nunca dejaré de ser incómoda, eso es divertido para mí”, dijo Kristin.

