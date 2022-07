Bienestar consciente: Renata Gómez aconseja cómo llevar una vida saludable

Llevar una vida saludable en ocasiones implica hacer cambios radicales para lograr resultados, en un principio pueden resultar difíciles, pero es cuestión de constancia y disciplina para llevarlos a cabo y estar mejor en todos los sentidos. La mercadóloga Renata Gómez en entrevista para Panorama en El Heraldo de México, compartió algunos consejos para llevar una vida saludable en todos los sentidos.

“Vengo de una familia deportista, para mis papás siempre fue muy importante el tema del ejercicio, desde los dos hasta los 12 años estuve en clases de natación, pero la realidad es que a mí no me gustaba hacer ejercicio, lo hacía por obligación. Después, me metieron al gimnasio, pero no era lo mío, hasta que me metí a una clase de kick boxing y me gustó”, comentó sobre su inició en este mundo.

Siempre le gustaron las ventas, en el colegio a sus amigas les vendía pulseras o cualquier cosa, por lo que decidió estudiar Mercadotecnia, lo que le dio las herramientas para empezar a hacer retos de ejercicio. En 2020, con la pandemia, decidió hacer tres lives a la semana de ejercicios como sentadillas y puentes. En su cuenta subía a diario la plantilla de los que había que realizar.

“Después la gente me empezó a pedir más ejercicios de abdomen y decidí hacer el reto de 30 días Strong Abs, para quemar grasa, tonificar y fortalecer el abdomen. Tuvieron mucho éxito y realicé más con el propósito de que las personas se mantengan saludables en todos los sentidos. Ahora están online donde vienen los calendarios y recetas”, añadió.

MOTIVACIÓN

Renata comentó que para ella es muy importante todos los días hacer una hora de ejercicio porque representa en su vida alegría, salud y energía. Además, le encanta dar recomendaciones en las redes sociales, para viajar, conocer nuevas culturas y probar nuevas propuestas gastronómicas.

La alimentación es un 60 por ciento y el otro complemento es 40 por ciento ejercicio, ya que el segundo acelera el proceso y te ayuda a quemar calorías. Más que someterte a una dieta estricta es conseguir un balance y aprender a comer sin que esto signifique matarte de hambre.

“Cuando quieres empezar a hacer ejercicio, inicias entusiasmado, yo sugiero que se pongan metas cortas que se puedan lograr. Cuando son propósitos muy largos y duros, al segundo día ya no quieres. El ir poco a poco ayuda a ir mejorando la condición y a no rendirse. Es muy importante realizar el ejercicio o disciplina que te guste, para que lo disfrutes y no se te haga tedioso, practiquen varias cosas hasta que encuentren su favorito. Lo más importante es sentirte bien contigo mismo y que empieces a tener más energía. El tema físico se empieza a notar por sí solo”. Este año estoy enfocada en mi boda, me caso en octubre, pero en 2023 vienen nuevos retos en la plataforma”, comentó Ren.

ALIMENTACIÓN

Sobre este tema, Ren Gómez también comparte muchas ideas fáciles y deliciosas para que todo entre en un balance, además de darnos cuenta de que comer saludable no es tan difícil y puede ser muy rico.

“La alimentación es un tema muy importante, debemos dejar de pensar que comer sano es aburrido, la clave está en el balance, no tienes que dejar de comer todas las cosas que te gustan ni poner restricciones. Puedes encontrar millones de recetas que cumplen con el balance de porción, carbohidratos y verduras que el cuerpo requiere, sin sufrir. Es importante tener una alimentación sana que puedas llevar por siempre en tu vida, no sólo en dietas, debemos aprender a comer sin sufrir”, finalizó.

Por Isis Malherbe

Foto: JDS Agencia

MAAZ