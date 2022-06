Joven manda a construir un clóset de 2 metros, ¡para su PERRO! | VIDEO

Dicen que el amor por nuestras mascotas no tiene límites y esta tiktoker lo comprobó al darle el regalo más lujoso a su pequeño perro, por supuesto, el resultado dejó a los internautas impactados. Pues aunque muchos premian a sus lomitos con juguetes, esta joven lo hizo con un clóset de más de 2 metros de alto y con múltiples espacios para guardar sus cobijas, ropita y otros artículos.

La joven, identificada como Sofía, se volvió viral en las últimas horas tras contar cómo mandó a construir un enorme guardarropa para las cosas de su perrito. "Si ustedes creen que están obsesionados con sus perros, cien por ciento les gano. Mandé a hacer un clóset de dos metros para meter las cosas de Manolo", detalló mientras mostró al peludo y parte del resultado final, que se trata de una estructura de 2.40 por un metro, según confirmó un hombre que aparece en el video.

A lo largo de la grabación, la joven mostró algunas de las prendas de su mascota e incluso contó que para tener mejor ordenado todo, también pidió por Internet unos ganchos especiales para colgar la ropita del can. De acuerdo con las lujosas imágenes, el clóset es de piso a techo y además de unas enormes puertas, en la parte inferior destacan cinco cajones para guardar juguetes y premios.

Por supuesto, al convertirse en la sensación de TikTok, los usuarios de la plataforma pidieron un "clóset tour" para ver a detalle todo lo perteneciente a Manolo; al abrir las puertas gigantes se aprecian varias secciones con tubos para colgar la ropa, misma que causó sensación por tratarse de prendas para todo tipo de eventos y ocasiones.

En otra toma presumió un espacio extra para guardar bolsas, mientras que otro espacio del clóset del perro está diseñado para guardar cosas que se pueden doblar como las cobijas, además, de collares y accesorios especiales para el can. El video ya cuenta con casi 200 mil reproducciones y se convirtió en la sensación de los usuarios de TikTok, quienes no dudaron en compartir sus mejores comentarios, la mayoría en tono de broma.

"Se vienen los get ready with Manolo", "adópteme maestra Miel", "Manolo fue más planeado que yo", "esto es muy Sharpay Evans", "hora cómo le explico a mi perro que no puede tener su propio clóset" y "el perro tiene más ropa que yo" son algunos de los comentarios en el video.