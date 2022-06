Hildelisa Beltrán crea Bonita Inside Out para aportar otra faceta de la belleza

La ex editora de títulos como Glamour y creadora de la plataforma Beauty Junkies, se ha dedicado por años a comunicar sobre temas de belleza, sin embargo, decidió crear un nuevo espacio para hablar de la belleza interna, Bonita Inside Out.

“Me volqué totalmente a la belleza como la conocemos, tips, productos, hacks, pelo, piel, perfume, maquillaje, y es padrísimo, pero conforme fui creciendo profesionalmente, y también de edad, así como tras varios eventos personales –un tema de salud muy fuerte del cual, afortunadamente, salí muy bien librada–, me empecé a dar cuenta que no era suficiente. Realmente había mucho más allá de la belleza, para ser una mujer completa, realizada, feliz, y sana tenemos que preocuparnos y trabajar en nuestra belleza interna."

"Para mí fue un parteaguas, dije ‘ya no quiero seguir hablando nada más del exterior’, que yo no considero superficial porque todo el maquillaje, skincare y pelo son grandes herramientas para sentirnos bien, pero no podemos basar nuestra seguridad en eso, somos mucho más que una cara bonita o una piel perfecta; entonces entendí que era necesario tratar temas más profundos de los que yo también estaba buscando respuesta”, dijo.

Tras una exitosa primera temporada del podcast, el proyecto ha seguido creciendo y actualmente lanzó la segunda con nuevos capítulos.

Lo que me emociona más es que le preguntamos a nuestra audiencia qué temas querían que nosotros tratáramos, todos han sido porque nuestras escuchas nos los han pedido o porque creemos que son temas relevantes actualmente. Nos tardamos tres meses porque queríamos realmente hacer un estudio lo más exhaustivo posible y buscar los mejores especialistas que pudiéramos encontrar. Ahorita estamos grabando la tercera temporada porque ya empiezan a surgir muchas preguntas, entonces queremos que haya segundas partes de temas que tienen mucho más de que hablar. Es un podcast muy curado, por así decirlo, y especializado en lo que nuestra audiencia quiere oír”.

Sin duda, en cada episodio podemos encontrar temas fuertes con los que la mayoría se puede identificar, o conoce a alguien que lo esté viviendo. “Tenemos muchos testimonios de mujeres en todo el tema del amor propio, no se daban cuenta quizá que estaban en una relación abusiva, no necesariamente de golpes, pero al no valorarse ellas permitían que otras personas les faltaran al respeto. Nos llegan mensajes de mujeres que decidieron ir a terapia y nunca lo habían hecho, otras que decidieron realmente dedicarse a lo que querían y que no lo hacían porque les daba miedo dar el gran paso. Específicamente, el capítulo del implante mamario (breast implant illness) fue bastante fuerte porque nos llegaron muchos testimonios de mujeres que tenían diferentes enfermedades autoinmunes y no les encontraban por qué. El más cañón es de una chava que decidió retirarse los implantes, fue al médico cuando escucho el episodio y se dio cuenta que tenía un tema fuerte de salud y se los quitó”.

ADIÓS ESTEREOTIPOS

El concepto de belleza ha evolucionado en los últimos años, pero hay mucho que trabajar aún para lograr un verdadero cambio, sobre esto Hildelisa nos aseguró vamos por buen camino, “habemos creadores de contenido y publicaciones que realmente estamos del lado del contenido positivo, y estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para cambiar los estándares de belleza de los cuales hemos estado bombardeadas desde que somos niñas. Ahora, es un poco complicado con las redes sociales pues hay todo tipo de filtros, de manipulación, y la realidad se distorsiona. Pero creo que estamos trabajando para ello y hay un buen balance. Quiero pensar que lo estamos normalizando, y no es nada de lo cual sentirte heroico, es simplemente mostrar a las mujeres como somos, porque todas tenemos estrías, habemos de todos los tamaños, y todas tenemos celulitis”.

Las redes sociales pueden ser tan buenas como peligrosas en temas de autoestima y aceptación, Hildelisa nos platicó sobre estos desafíos y beneficios de la era digital.

"A mí lo que más me preocupa, más que la distorsión física que está cañona, sobre todo, son las nuevas generaciones que ven las redes sociales y crean que es verdad que tienes la vida perfecta, que la que estás viendo es la más guapa, pero la que tiene el mejor cuerpo, la más rica, la que se la pasa viajando, la que tiene la ropa más cool, y sientes que nunca en la vida vas a llegar a alcanzar eso, y al final, todo lo que vemos en redes sociales es una fantasía, sabemos cómo posar, cómo iluminarnos, nos tomamos 700 fotos para escoger una."

"Para mí el reto como creadora de contenido, editora, y ahora como podcaster es que las mujeres que están del otro lado sepan que es una fantasía lo que están viendo y que no pueden medir su felicidad ni sus vidas por medio de las redes sociales, son para divertirte, para inspirarte, para ser creativa, pero nada más”. En cuanto a la parte positiva de este medio de comunicación es sin duda la cercanía con su audiencia, “la conexión que hemos logrado tener, para mí, ha sido lo más importante, lo que más agradezco y valoro y ojalá que con esta nueva plataforma logremos tocar el mayor número de audiencia, de corazones y realmente generar un cambio positivo”, mencionó.

Y hablando de un cambio de percepción, el principal tabú que Hildelisa busca derribar es sobre la salud mental, “creo que no hablamos lo suficiente de esto, nos da pena hablar de depresión, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, autoestima. Darnos cuenta de que todas estamos en la lucha, todas, no importa ni tu edad, ni a qué te dediques, ni tu profesión, ni el estatus social, ni la religión, todas pasamos por situaciones similares, y el abrirlas, ponerlas enfrente y hablarlo, nos libera, el hecho de acompañarnos y ponerlo sobre la mesa es un avance muy grande”.

APRENDIZAJES

Al hablar de belleza real se trata de descubrirte como persona para alcanzar tu mejor versión y sobre esto la creadora de contenido nos comentó, “es cuando te sientes contenta y segura de quién eres y eso lo logras conociéndote mejor y trabajando en ti. De repente nos confundimos y creemos que la belleza real es este positivismo tóxico, hasta yo que trabajo en esto todos los días, también tengo mis días malos en los que no me gusto, no me siento bien, en los que no me queda la ropa, no me veo como quisiera, y es normal, y vivirlo también, porque no somos perfectos y la vida no es perfecta”.

Hildelisa Beltrán busca que estos mensajes de conocimiento, de mano de expertos, lleguen a la mayor cantidad de personas que puedan necesitarlo y sobre si su misión estará cumplida en algún momento afirmó: “Nunca. Descubrí que mi trabajo ha sido comunicar, pero después de Bonita Inside Out, me di cuenta de que mi pasión se ha convertido en mi visión, esto ya es mi vida. Estoy absolutamente convencida de que vine a esta vida a hacer esto, yo no soy ninguna experta, sólo soy un instrumento de comunicación entre nuestra audiencia y los expertos para llevar el mensaje. Esto se va a acabar el día que me vaya de este plano, quiero seguirlo creciendo y llegar hasta donde se tenga que llegar, no hay límites de nada”.

HA DICHO

“La belleza real es cuando te sientes contenta y segura de quién eres, y eso lo logras conociéndote mejor y trabajando en ti”.

CONSEJOS

Los básicos de Hildelisa para verte y sentirte increíble por dentro y por fuera.

El infalible de skincare

Protector solar, es el único producto que previene el envejecimiento, las manchas y el cáncer en la piel.

Favoritos de maquillaje

Chapitas rosas y enchinador de pestañas.

Mantra

“Nadie se arrepiente de ser valiente”.

El mejor consejo para verte bonita

Trabaja en tu interior.

POR AILEDD MENDUET

FOTOS: CORTESÍA

