Las lluvias de meteoros que no te puedes perder en junio; te decimos dónde y cómo verlas

¡Atentos amantes de los eventos astronómicos! Si mayo los dejó sorprendidos con cielos preciosos, este mes de junio tiene preparadas muchas sorpresas, entre ellas dos lluvias de estrellas que nadie se puede perder y la buena noticia es que si vives en México las podrás ver con tan sólo voltear a ver hacia arriba, ya que a diferencia de otros fenómenos no será necesario contar con equipo especial como telescopios.

Así que si eres fanático de espectáculos como estos no te puedes perder las lluvias de meteoros Ariétidas y Bootidas de junio que alcanzarán su máxima visibilidad la segunda y última semana del mes. Es por ello que te contamos todo lo que debes de saber para que no te pierdas estos fenómenos astronómicos que son de los más esperados del año; no te olvides de apartar la fecha, siempre siguiendo nuestra recomendación de buscar espacios despejados para disfrutarlos mejor.

Lluvia de meteoros Ariétidas

Uno de los eventos más esperados del año de todos los astrónomos es la lluvia de meteoros Ariétidas que alcanzará su máximo el próximo viernes 10 de junio; sin embargo, para disfrutar del momento de la forma correcta será esperar a la madrugada. No debes sorprenderte si ya habías escuchado sobre ella en los meses pasados, pues se ha mantenido en actividad desde el pasado 14 de abril y se espera que termine el 24 de este mes.

De acuerdo con los expertos, este evento es uno de los más importantes ya que se originó por el cometa 96P/Machholz y se espera que al menos 50 meteoros por ahora pasen cerca de nuestro planeta. Para no enfrentarse a las complicaciones de no verla como se debe, se debe dirigir toda la atención hacia la constelación de Aries, con coordenadas AR=02h59m, DEC=+24º00´.

Lluvia de meteoros Bootidas de junio

Por otro lado, la lluvia de meteoros Bootidas de junio tendrá su punto máximo de observación desde la tierra el próximo lunes 27 de junio; sin embargo, el evento como tal comenzará el 22 de este mes y se espera que termine el 2 de julio. Aunque no se sabe con exactitud cuántos meteoros pasarán cerca de la tierra, se espera que sean al rededor de 100 por hora, todos provenientes del cometa 7P/Pons-Winnecke.

Y si quieres disfrutar de este espectáculo, sólo debes buscar un espacio al aire libre y despejado, pues las condiciones climáticas pueden afectar la visibilidad. Así que tras el anochecer del 27 de junio no olvides voltear a ver al cielo, pues desde entonces y hasta la madrugada el fenómeno tendrá su punto máximo. Asimismo, no debes olvidar prestar atención hacia la dirección de la constelación de Bootis, con coordenadas AR=14h57m, DEC=+47º57´.

