Creadora de sueños: María Sánchez confecciona diseños para mujeres únicas

Desde chica, María encontró su vocación y pasión en la industria de la moda, “empecé a estudiar Diseño de Moda a los 17 años, después gané un concurso que me llevó a París, ahí me quedé un ratito, regresé y empecé a diseñar con mi negocio, a los 19 años”.

A pesar de crear todo tipo de prendas, María encontró en los vestidos para ocasiones especiales un nicho que le daba oportunidad de ser parte de esos momentos únicos, además de mezclar su amor por la moda, y creó su marca homónima. “Lo que más me gusta es la alta costura, fiestas y novias, me encanta el contacto personalizado con la gente, además, conozco perfecto lo que quieren las mujeres, eso me encanta”, añadió la diseñadora.

Sobre su mayor satisfacción en todos estos años de carrera, María nos confesó que es “cuando las veo felices”, y por supuesto esto es parte de que con sus creaciones cada mujer se siente plena y contenta en su propia piel, “soy como escultora de cuerpos, es como si fuera una cirugía plástica; les escondo perfecto lo que quieran disimular, por eso se sienten tan cómodas, que regresan y regresan”. Aunque esto no siempre es fácil, pues a veces se encuentra con las luchas internas de la imagen de sus clientes, a lo que María siempre quiere ayudarlas a verse hermosas, “hacerlas sentirse superseguras, ése es el mayor reto y una de mis mayores satisfacciones”.

LUJO PERSONALIZADO

María Sánchez pone todo el cuidado y atención a cada detalle en cada diseño; sus vestidos son por completo algo único y exclusivo, “son 100 por ciento personalizados, tú tienes una cita conmigo en la que yo ni siquiera contesto el teléfono, estoy enfocada en esa persona y le recomiendo zapatos, maquillaje, hasta psicólogos, todo para que se sientan felices. Lo que digo siempre es, que si estás feliz contigo mismo, vas a estar feliz con todo el mundo”.

Sin duda, la diseñadora se ha ganado la confianza de sus clientas para los días más importantes de sus vidas, pues ella siempre busca lograr su mejor versión, “hay gente que llega y me dice, ‘quiero este vestido’, y a veces me encanta, o le digo, ‘no para nada, te voy a hacer otra cosa’; ya me gané esa confianza en tantos años”.

La atención al detalle es otro punto primordial en cada pieza que María realiza, “me meto en cada vestido, en cada parte. Lavo, plancho, no me importa; llego y digo, ‘esto no está bien planchado’, pienso que nadie lo hace mejor que yo, entonces tengo que meter mano en todo, no hay un vestido al que no”.

Asimismo, el uso de textiles de la mejor calidad es característico de sus vestidos, “uso muchísimas telas lujosas, bordadas, encajes, tules, que me encantan, telas muy elaboradas”.

Sobre el origen y el encontrar estos materiales, Sánchez nos habla de su base en la ciudad de Nueva York, “me llegan telas de todo el mundo y muchas de ellas las hacemos en Dubái, por eso tengo como una boutique dentro de mi atelier y puedes venir a hacerte un vestido divino, a veces los hacemos en cinco o seis horas, ese es uno de mis fuertes”.

Valora mucho el tiempo de sus clientas, por lo que siempre les entrega en periodo de tiempo corto, para que puedan ver el resultado casi desde el inicio, “una vez que consigues la cita, al día siguiente o a los dos días, tienes tu vestido casi terminado, no pruebo en manta ni en otra tela. Es increíble, porque se emocionan de que ya vieron el vestido y se ven bonitas. Entiendo muy bien esa parte de que quieres ver tu vestido”.

Desde que entramos en su atelier se puede sentir el amor y dedicación que María Sánchez tiene por su firma, sus clientas y sus diseños, “lo que más me importa es que tú salgas feliz. Obviamente es un negocio, pero yo siempre dije que pagaría por hacer lo que hago, lo disfruto muchísimo, y cuando llegó la pandemia, eso hice. Un año cerré el negocio y pensé, ¿qué hago?, ¿cierro o lo sigo manteniendo y aguanto a ver qué pasa?, y decidí aguantar, y literalmente pagué por tener este negocio. La verdad vale la pena, cada segundo, me fascina”.

SIGUIENTE CAPÍTULO

Platicamos con María sobre las tendencias que veremos en esta temporada para graduaciones y cómo es uno de sus momentos favoritos. “La graduación es como si fuera la boda, es muy importante. Mi consejo es que se dejen llevar, que busquen el lugar perfecto para que se sientan superfelices, que se asesoren de expertos, si no quieren gastar tanto, hay mil opciones por todo el mundo, por todo México, y muchísimos precios”, añadió María.

Sobre lo principal a la hora de elegir el vestido ideal, María nos aconseja, “lo más importante es que sea el adecuado para ti, puede ser un vestido precioso, pero hay alguien que no le gustan los vestidos ampones, y por más que les digan no se sienten bonitas siendo princesas, son más sencillas; es el vestido que sea para ti, es importantísimo que se sientan cómodas”.

De las tendencias más fuertes, la creadora nos comparte que siempre se ven marcadas por dos aspectos clave en particular, “los escotes y la pierna, como están preciosas, las jóvenes son divinas, la juventud es divino tesoro, literal. Y obviamente siempre los colores, ahora se vale todo, hay mil opciones”.

Sobre sus materiales y colores favoritos, nos confiesa tiene una gama inmensa, “me gusta desde un sencillo azul marino, el clásico negro, hasta un plateado bordado con piedras de Swarovski y una tela superexótica con plumas. La verdad es que tengo una visión muy extensa de la moda, porque como trato a tanta gente y tengo que hacer vestidos muy diferentes, que no se parezca ninguno y cada uno con su esencia”.

Para finalizar, nos contó de la parte favorita de su profesión, “la verdad todo, pero creo que lo que más es cuando les hablo por teléfono o me buscan para agradecerme, y que quedaron divinas, y la gente me habla que vieron el vestido y que les encantó”.

19 AÑOS TENÍA MARÍA CUANDO EMPEZÓ SU CARRERA EN LA MODA.

