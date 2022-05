5 plantas para evitar malos aromas en la casa

Te has dado cuenta que a veces no importa que uses esencias, aerosoles e incluso perfumes para que tu casa tenga un olor bonito, siempre se guarda un ligero aroma "extraño" y si tienes mascotas es más difícil cambiar esa esencia. Tal vez la respuesta a esta situación sea más fácil de lo que crees, especialmente porque lo puedes solucionar de una manera natural con unas cuantas plantas.

Debes considerar que el hecho de adquirir una planta implica que la cuidarás, la regarás y en la mayoría de los casos será necesario que cambies la tierra y hasta que la coloques al sol.

En esta temporada todavía estás a tiempo de que tus plantas florezcan y desprendan su aroma natural, con lo que terminarán tus problemas de malos olores, que podrían estar relacionados con tus mascotas, la falta de limpieza o hasta después de haber cocinado algún platillo.

¿Cuáles son las mejores plantas para el hogar?

Algunas de las plantas que te recomendaremos también funcionarán para que prepares té, infusiones o incluso cocines algún platillo con hojas aromáticas. Como te darás cuenta, tener algunas plantas en tu hogar te brindan una serie de beneficios.

Lavanda

Esta es una de las plantas aromáticas más utilizadas para decorar hogares, debido a sus intensos colores y su suave aroma. Cuando florece, puedes utilizarla para hacer una infusión, este remedio te ayudará a descansar mejor. Pero debes tener cuidado, porque si la riegas en exceso, se pueden pudrir las raíces.

Menta

Las hojas de esta planta son unas de las favoritas y comunes. Su aroma es fresco y siempre es agradable percibirlo. Una de sus ventajas es que no requiere de muchos cuidados, sólo que mientras la tengas con suficiente tierra en su maceta. Sus hojas también se pueden emplear para hacer infusiones o preparar algún guisado.

Eneldo

Esta planta tiene una esencia delicada y característica, que incluso la has de haber percibido en algún platillo. Las ventajas de tenerla en casa es que si te gusta el pescado la puedes emplear, incluso se le relaciona con sus propiedades medicinales. El riego que requiere es moderado y necesita estar en un lugar donde le dé el sol de forma directa.

Limón

La planta de limón es sencilla de cuidar y una de sus ventajas es que con los cuidados adecuados te puede llegar a dar frutos que después podrás emplear para tu comida. Su aroma es delicado, suave y agradable, se dice que al tenerlo en la casa ayuda a las personas a relajarse. El principal cuidado que necesita es que se debe localizar en un lugar en el que le dé directamente la luz solar.

Cilantro

Esta planta es de las más comunes para cocinar, así que debes conocer muy bien su característico aroma, el cual al estar en una maceta tiene mayor duración. Las ventajas de tenerla en el hogar es que se puede emplear en una gran cantidad de platillos. Sus cuidados son mínimos, porque no requiere de mucha agua, aunque sí necesita de riego constante.

Sigue leyendo

El truco para cultivar lisianthus, la planta de exterior por excelencia

Esta es la forma perfecta para cultivar tus petunias

Sedema apoya a 192 productores apícolas en la CDMX