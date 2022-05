Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy MIÉRCOLES11 de mayo según tu signo

La carta de este mércoles 11 de mayo tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este miércoles 11 de mayo es La templanza del tarot Rider Waite, pero la carta sale invertida.

Esta carta está regida por el número 14 que a su vez significa el 5 el cual significa transformación, metamorfosis, cambios pero todo es positivo. La presencia de esta carta de augura que podrás alcanzar tus objetivos pero deberás actuar pacientemente y deberas tener autocontrol.

Amor

Esta carta marca muy buenos tiempos para todos aquellos que estén en pareja pues habrá un ambiente de amor, armonía y sobre todo de apoyo y necesidad mutua, ninguno de los dos está dando más en la relación, se sienten muy enamorados y en paz.

Trabajo

Si bien, la templanza no es una carta de dinero si marca la llegada de grandes proyectos los cuales atraerán grandes ganancias. En tu trabajo te reconocerán todo el esfuerzo que haces así que es un buen momento para pedir un aumento de salario, no podrán negártelo.

Salud

Has podido deshacerte de esas culpas con las que cargabas y que te provocaban el mal humor y hasta algunos ataques de ansiedad hoy estas tranquilo por lo que tu salud esta al cien, aprovecha este gran momento para ti y has alguna actividad que te haga sentir plena y feliz.

SIGUE LEYENDO:

Horas Espejo: ¿Cuáles son las que hablan del amor?

Números angelicales: ¿Qué son y qué significado tienen cada uno?