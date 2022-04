Joven se entera que está embarazada al depilarse el área del bikini | VIDEO

La manera más fácil de saber si una mujer está embarazada es hacerse una prueba casera. Retraso en el periodo menstrual, sensibilidad e hinchazón en pezones, náuseas, vómitos, necesidad de orinar más seguido de lo normal (micción) y cansancio, son sólo algunos de los síntomas de embarazo.

Sin embargo, una mujer en Australia compartió una anécdota muy curiosa que rápidamente se ha vuelto viral en TikTok: descubrió que estaba encinta cuando acudió a depilarse el área del bikini. Esta es su historia.

A través de su cuenta en la popular plataforma de videos, la usuaria @crimpytoses, identificada como Laura o Yaya, contó que cuando tenía 17 años fue con una especialista para hacerse una depilación brasileña, la cual consiste en quitar el vello púbico de la ingle, es decir, la que puede sobresalir del área del bikini.

La mujer describió la experiencia como "súper dolorosa", pues la esteticista utilizó cera caliente para realizar el proceso. Sin embargo, el producto lo sintió sumamente caliente en su piel, a tal punto que lloró del dolor. La experta le preguntó si no estaba embarazada, a lo que ella respondió que para nada.

"Finalmente, me mira y me dice: 'No estás embarazada, ¿verdad?' Y yo estaba como: 'Pfff, absolutamente no!'", dijo en su video, el cual tiene más de 30 mil visualizaciones.