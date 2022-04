Aquellos que inspiran: Clara Corona de Lau y la ciencia de la salud

La sabiduría, amabilidad y simpatía de la química Clara Corona de Lau, hacen de ella una científica perseverante, una empresaria comprometida y una ciudadana ejemplar. A Clara le gustaría que la recordaran como una mujer que cambió la vida de mucha gente, que siempre dio lo mejor de sí y que empatizó con las personas que necesitaron de su ayuda.

Esos valores los aprendió de sus padres, quienes la inspiraron, sobre todo su madre que desde su papel de guía, supo inculcarle a ella y a sus cuatro hermanas, el amor por el trabajo con esfuerzo.

Clara Corona tuvo una gran suerte contando con grandes mentores, maestros y guías en el sector de las ciencias de la salud, de ellos aprendió un gran lema: “ser mejor para servir mejor”, así como el decreto de “el que puede hacer lo pequeño, debe hacer lo grande también”.

Su laboratorio empezó como un proyecto con apenas siete personas, hoy en día son más de trescientos colaboradores y gozan de una reputación impecable en el sector de la salud, y el secreto del éxito de Biomedica es la vocación de servicio y la gran atención. Su fin es impactar al prójimo de la mejor manera para contagiarlo a nivel global y dotar a los menos favorecidos de herramientas para generar círculos de los que todos se beneficien.

Clara aprendió de su padre que, si un negocio no existe o no da para ayudar al prójimo, entonces no es un buen negocio. Clara es, además, una abanderada de las mujeres, pues considera que deben tener las mismas oportunidades que los hombres, pero no por género en sí, sino por el talento.

Afirma que no debemos dejar que el machismo siga vigente en la sociedad y ambos, tanto mujeres como hombres, debemos buscar un mejor futuro.

*l Clara es un ejemplo de empatía, generosidad, de ganas de avanzar en la vida y de ayudar a los demás.

POR ROCÍO MARFIL

rocio@thosewhoinspire.com

FOTO: CORTESÍA

MAAZ