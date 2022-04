No son de fiar, estos son los signos que se destacan por sus mentiras

La astrología juega un papel fundamental en nuestras vidas, ya que pese a no creer tanto en las predicciones del horóscopo, nos va delimitando y caracterizando como personas y en cómo nos relacionamos con los demás. Es importante destacar que los estudios sobre el zodiaco no son preciso y se basa en cálculos matemáticos.

Dentro de los doce signos del zodiaco, nos encontramos con aquellos que tienen una facilidad para perdonar, ya sea una traición o alguna infidelidad. Otros, sin embargo, tienen una capacidad para enamorarse y pueden hacerlo a primera vista y dejar todo por quien se enamoran. También, están quienes son difíciles de confiar debido a que son mentirosos y pueden traicionarte en cualquier momento. Estos son los tres signos que tienen este defecto.

Estos son los signos más mentirosos. Fuente archivo

El primer signo que tiene como característica la mentira y el engaño es Géminis ya que son los más propensos a mentirles a sus parejas. Pero, esto lo hacen no para dañar a quien más quieren, sino que ocultan los defectos de las demás personas y no quieren decirlo para no lastimar. Pero, este ocultamiento de la verdad, a la larga termina siendo negativo y les juega en contra.

Horósocopo. Fuente archivo

Otro signo del zodiaco que tiende a mentirles a sus más cercanos es Tauro. Los taurinos siempre ponen por delante de toda su privacidad y creen que mentir es un buen escudo para protegerse de su mundo. Algo llamativo es que, no ocultarán las cosas con la intención de lastimar al otro, sino que para protegerse y mantener su privacidad. Pero, cuando están en pareja, deben compartir todo con ella.

Por último, Piscis es el signo del horóscopo en donde las personas más les mienten a sus parejas. El motivo que los lleva a cometer esta mentira es que tienen la necesidad de complacer a los demás, y si eso implica, no decirles la verdad a sus parejas, lo harán sin ningún tipo de problema. Además, dramatizan cualquier tipo de situación.