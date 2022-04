Influencer recupera su maleta perdida en el aeropuerto ¡hace cuenta de lo que llevaba y eran MILES DE DÓLARES! VIDEO

Las redes sociales han funcionado para que las personas hagan denuncias de diversos temas, ahora fue una creadora de contenido que utilizó sus canales oficiales y mencionó lo que había pasado en un viaje en avión.

Oralia Alejandra Villarreal Cantú, conocida en Internet como Yayis Villareal, comentó que su maleta se perdió en un vuelo de la aerolínea Volaris que tomó de Nueva York a Guadalajara.

Después la fashion influencer dijo que afortunadamente y después de algunos días la maleta apareció y la contactaron para regresársela. La estrella de Internet aprovecho para hacer un recuento de todo lo que llevaba de equipaje y sumar la cantidad de los artículos para conocer todo el dinero que hubiera perdido de no haberla encontrado.

Yayis Villareal explicó que en su maleta guardo desde zapatillas, vestidos, maquillaje y perfumes, todos con gran valor monetario, además cada uno de los artículos sumaba juntos la cantidad de más de 4 mil dólares.

Los comentarios

En los comentarios la influencer recibió todo tipo de críticas y apoyo, algunos seguidores cuestionaban a Yayis sobre la decisión de viajar en esa aerolínea pues mencionaban que es económica y al tener ella poder adquisitivo para comprar tantas cosas costas, también debería de invertir en la calidad de sus viajes,

Ella dijo que porque fue el único vuelo disponible que encontró desde su lugar de salida hasta su destino, y el que mejor se acomodaba a sus tiempos. Mientras que otros usuarion hicieron la suma exacta de cuanto hubiera perdido según las cifras que ella estimaba le costaron las cosas.

“$4,781 en SÓLO las cosas con precio que mencionaste…… ASÍ QUE NEXT TIME YOU BETTER THINK TWICE ON VOLARIS MISS GIR”, escribió una de sus seguidoras.