Inés Sainz cuestiona desafiliación de Querétaro y las redes se le van encima; minutos después borró el tweet

Luego de lo que sucedió en el Estadio Corregidora el sábado pasado, Inés Sainz mostró su postura en redes sociales y dijo que estaba en desacuerdo con la posible desafiliación del Club Querétaro de la Federación Mexicana. La queretana publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, en donde dijo que le parecía una pena que esta opción se tuviera contemplada.

"En lo que respecta a Querétaro, estoy de acuerdo en una sanción ejemplar. Sin embargo, sí sería extremo y penoso que un estadio de primera dejara de tener un equipo de primera. ¿Desafiliar al equipo? es permitir que los canallas que claramente planearon esto, salgan victoriosos", decía el tweet que publicó.

En los días recientes se ha mantenido la discusión sobre lo que podría pasar con el equipo queretano, pero los comentarios de Inés Sainz no fueron bien recibidos y se llenaron de criticas y cuestionamientos por parte de sus seguidores y otros internautas que vieron el tweet. Poco después de que mandó el mensaje, lo borró y fue a su cuenta de Instagram a hacer un posteo con una postura muy diferente.

Inés Sainz cuestionó la posible desafiliación de Querétaro

FOTO: Twitter

Inés Sainz borró el tweet sobre la desafiliación

La publicación generó inconformidad en usuarios de redes sociales. Incluso, muchas personas sugirieron que el mensaje que mandó Sainz en redes sociales, "es pagado". Luego de que recibió críticas y comentarios cuestionándola, la conductora decidió borrar el posteo y ya no hacer algún comentario en su perfil de la red social.

Aunque después, en su cuenta de Instagram dejó una publicación donde respaldó las hipotéticas decisiones que llegue a tomar el Gobierno de Querétaro y las autoridades de la Liga MX, con respecto a Querétaro. "Como queretana respaldo las decisiones y acciones del gobierno del estado para que los responsables sean sancionados. En Querétaro no hay impunidad. Lo sucedido no corresponde a la realidad de nuestro estado y de sus queretanos. Lo que pasó, no nos representa", se podía leer.

