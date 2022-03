Asombroso test de personalidad: la primera figura que veas te dirá si eres inseguro

¿Te atreves a conocer lo que puede decir una imagen sobre tu personalidad? La tarea es sencilla, lo único que tienes que hacer es observar detenidamente el dibujo y hacerle caso estricto a lo que revele tú ojo al primer instante. En la imagen encontrarás todas las respuestas. Ten en cuenta que este tipo de test de personalidad no dejan de ser un juego para distenderse y sus resultados no tienen validez científica.

De la mano de la investigación del psicólogo y biólogo estadounidense, Roger W. Sperry, ganador del Premio Nobel, se descubrió que el cerebro y sus dos hemisferios (izquierdo y derecho) funcionan de manera diferente. De este modo, la forma en que pensamos está determinada según cuál de los lados es el dominante. Sobre la base de su hallazgo, entonces, se originaron numerosas pruebas que hoy son virales en las redes sociales y que pueden definir la forma de pensar y los rasgos de la personalidad de un individuo.

A pesar de eso, las pruebas de personalidad se han vuelto centro de atención en las redes sociales. Jugar y al mismo tiempo encontrar una alternativa al entretenimiento y la distracción constituye un nuevo desafío que seguramente te sorprenderá con sus asombrosos resultados.

Bueno ahora vamos a la imagen. Ten en cuenta que no debe hacer trampa y debes hacerle caso a lo que capte tu ojo de manera inmediata.

Test de personalidad. Fuente: Genial.Gurú

Ojo: si viste un ojo en la imagen del test, te caracterizas por ser una persona insegura. Moraleja, aprende a tener más confianza en tú mismo. Basta de fantasías y ensoñaciones. Pierde el miedo y empieza a concretar tus desafíos en la vida real. Si logras superar los temores entenderás que con esfuerzo y perseverancia podrás tener todo lo que deseas. Tu familia es un gran sostén en tu vida y sin ellos no sabrías qué hacer. Cuando entiendas todo el potencial y valor que tienes, verás como todo, mejora a tu favor.

Mujer. Fuente: archivo

Manos: tienes una personalidad que se destaca por ser alguien que rara vez se conforma. No toleras quedarte quieto y amas las aventuras. La zona de confort no para ti y sales corriendo de los sitios en los que no te permiten avanzar. Consideras que la vida es muy corta y por eso, nunca rechazas ningún plan. Siempre vas al frente sin importar el qué dirán y vives tus días como si no existiera un mañana. Perdonas con mucha facilidad y jamás guardas rencor.