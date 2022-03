Vida adulta: Paulina Casso presenta su libro "WTF con el SAT"

La emprendedora Paulina Casso es fundadora de un medio digital, una agencia de relaciones públicas y escribió el libro WTF con el SAT. En entrevista para El Heraldo de México, platicó lo importante que es saber de temas fiscales en el emprendimiento.

“Durante tres años trabajé en un corporativo, donde era responsable de llevar marcas reconocidas. Decidí emprender una agencia de relaciones públicas y marketing, en ese proceso me di cuenta de que muchos jóvenes estaban en búsqueda de una guía que los orientara de manera práctica y sencilla sobre temas de impuestos, y quise compartir mi experiencia por medio de un libro. Me puse en contacto con mis contadores, para que toda la terminología, que es muy complicada, se convirtiera en algo cotidiano para que la gente la pudiera entender”, comentó.

WTF con el SAT

Es una guía de supervivencia donde van a encontrar un contexto sobre cómo funciona paso a paso el proceso fiscal en México, ¿cómo hacer una factura?, ¿qué son los impuestos? y ¿cómo se realiza una declaración anual?, entre otros temas. “Tenemos una parte que se llama información que cura, donde le doy al lector cinco sugerencias para cada capítulo.

Dentro de él, se encuentran memes y anécdotas con una redacción fácil de digerir. Cuenta desde los temas más básicos hasta los más específicos. Me tardé dos semanas en crear el escrito para la editorial, gracias a Dios pasó el dictamen en Penguin Random House México, donde determinaron por medio de un estudio si iba a funcionar y se podía comercializar. En tres semanas el libro llegó a su versión final para imprimir”, expresó la emprendedora.

Impacto social

La autora comparte que con esta guía puede ayudar a muchas personas a que emprendan con éxito, teniendo las bases adecuadas. Uno de sus propósitos es dejar huella en las nuevas generaciones con algo tan importante como la educación fiscal.

“Estoy empezando a dar conferencias a nivel nacional en universidades, además, estoy en pláticas con algunas fundaciones para dar asesorías en comunidades de escasos recursos para guiarlos en temas fiscales”, enfatizó Paulina.

Los números son importantes para emprender con éxito “Fue un gran reto, ya que tuve que salir de mi zona de confort, porque no sabía de finanzas, economía y contabilidad. Lo más difícil de emprender ha sido encontrar la estructura correcta. Para mí, la parte creativa es fácil, pero la parte administrativa y contable es en donde me tengo que esforzar más. El éxito no es de la noche a la mañana, son años de esfuerzo para lograr resultados”, acentuó la emprendedora.

MAAZ