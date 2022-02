Test Visual: Descubre las 4 diferencias en 5 segundos; solo 1 de cada 10 lo logran

Un test visual, nuevamente, es protagonista de uno de los retos virales más populares de este día. Este divertido juego que reta el poder de observación de las personas, está llevando la paciencia de los usuarios a su límite, en su intento por resolver el reto lo antes posible.

¿De qué trata este test visual? A continuación podrás observar dos imágenes que aparentemente son iguales, sin embargo, existen cuatro diferencias entre una y otra, por lo que debes de revisar a detalle cada una para poder identificar cada una de ellas.

Como te habrás dado cuenta parece una escena con imágenes muy sencillas pero las diferencias están a la vista, por lo que el lector debe descubrirlas. De esta forma, el reto para los internautas será encontrar hallar estas cuatro diferencias en un tiempo límite de 5 segundos o menos. Para encontrarlas, los usuarios deberán utilizar sus habilidades visuales.

¿Puedes encontrar las 4 diferencias entre las dos imágenes en menos de 5 segundos?

Observa la imagen con detenimiento y concentración. FOTO: Especial

Aunque pueda parecer sencillo, este reto visual demanda una mirada aguda y precisa ya que hay que encontrar, o descubrir, las 4 diferencias que existen en ambas imágenes en el menor tiempo posible. Para hallarla solo contarán con un máximo de 5 segundos. Para los que se animen a resolver el desafío visual les dejamos una recomendación.

Como sugerencia se recomienda observar toda la imagen con detenimiento y concentración, además de procurar no tener algún tipo de distracción. Al principio puede aparentar ser un proceso muy simple, pero la realidad es que es más complicado descubrir las diferencias a simple vista, además de la presión de tener el tiempo encima.

Recordamos que este test visual que se viralizó en las redes ayudó a varios usuarios a ejercitar sus capacidades de observación. Quienes acepten cumplir este objetivo en el menor tiempo posible forman parte de una minoría de ágiles mentes. Corre tiempo. Si no la has encontrado sigue buscando, recuerda que las apariencias engañan. Tienes otros 5 segundos a partir de ahora.

¿Todavía no pudiste resolverlo? Se recomienda no desesperar en caso de necesitar más tiempo. Se trata de un juego y siempre hay una segunda y, a veces, hasta una tercera oportunidad. Si has llegado a este punto del texto es porque seguramente perteneces al 90% de los internautas que fallaron en todos sus intentos.

Respuesta al test visual. FOTO: Especial

Solución al test visual: como se dijo al principio, este desafío visual requiere de paciencia y un afilado ojo. A continuación, les dejamos la solución del reto viral. El parte superior se pueden apreciar las dos imágenes y encerradas en un círculo rojo están las 4 diferencias.

