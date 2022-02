Mujer de 69 años arrasa las redes como modelo de lencería: ”No me dio pudor”

Gladys Bravo Berríos es una chilena que a sus 69 años de edad está arrasando con las redes sociales luego de debutar como modelo de lencería y mostrar su trabajado cuerpo donde destaca en los certámenes de fisicoculturismo, disciplina que ha llevado a cabo desde que cumplió 55 años de edad.

TE PUEDE INTERESAR: Conoce la historia de la modelo que se quedó sin labio tras ataque de pitbull

Gladys Bravo es una celebridad en Chile. Foto: IG

Modelar en lencería fue una decisión que Gladys aceptó encantada para mostrar al mundo su sensualidad, algo que afirma, no le incomoda en lo absoluto, ya que en sus cuentas de redes sociales, la mujer comparte imágenes de su tonificado cuerpo donde también deja ver fotos sensuales de su día a día, afirmó para el medio local LUN.

"Modelar lencería no me dio pudor, porque en mi perfil también he subido fotos sensuales, en pijama con ropa interior, pero cosas sutiles. Como la que me pidieron también era elegante y sutil, acepté encantada", aseguró.