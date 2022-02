Hombre se hace viral al aparecer SIN ropa fuera de motel y detener un auto

En redes sociales se ha hecho viral un video en el que se observa a un hombre sin ropa tratando de detener a un auto a las afueras de un popular motel. Las imágenes fueron captadas por habitantes del lugar y se compartieron en una cuenta de TikTok, en donde ha recibido cientos de reacciones.

De acuerdo a diferentes medios locales y los propios usuarios, este insólito hecho sucedió en Puebla, en las inmediaciones de la Plaza Crystal. Las personas que ahí se encontraban tomaron fotos y videos del momento en el que el sujeto intentó detener una camioneta gris, debido a esta acción se empezó a especular que podría tratarse de una infidelidad.

Esto fue lo que sucedió

En la grabación que se hizo viral en redes, se puede ver al sujeto desnudo encima del cofre del automóvil que circula lentamente afuera del motel Shanghai, ubicado en la colonia Villa Encantada en la capital poblana. Aunque muchos asumieron que se trataba de una pelea de pareja, la historia real es muy distinta.

Recientemente se dio a conocer que el hombre salió desnudo porque le querían robar su camioneta. El señor reveló que se encontraba en dicho motel con una sexoservidora y que en un descuido, ella tomó las llaves de su carro e intentó llevárselo, por lo que inmediatamente corrió a evitar el atraco.

En entrevista a medios locales el hombre dijo que recibió la ayuda de algunas personas que se encontraban ahí y logró recuperar su vehículo, sin embargo, se llevó su cartera, tableta y otras cosas personales.

"Todo está bien, gracias a Dios, cosas materiales van y vienen, ya yo tomaré mis medidas... Soy autosuficiente, mi imagen me vale gorro, no le pido nada a nadie ni me da nadie nada gratis, estoy llegando ya a presentar mi denuncia", dijo.

