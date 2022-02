Sofía Niño de Rivera con "Lo volvería a hacer" ya está en Amazon Prime

“Empecé a hacer stand up hace 11 años, y la primera vez que vine a Nueva York nadie sabía quién era”, con esta frase, mientras recorre las calles de La Gran Manzana, es como Sofía Niño de Rivera da inicio a Lo volvería a hacer, su más reciente proyecto, el cual se estrenó en Amazon Prime, este 11 de febrero.

“Este fue el tercer show con el que di mi gira y se llama Lo volvería a hacer porque todas mis presentaciones se basan en lo que está pasando en mi vida en ese momento”, comentó Sofía, quien se presentó en Estados Unidos y algunos lugares de México.

“Este show quería que fuera de cosas que parecían una súper tragedia, o que las escuchas y dices ‘No puede ser’, pero de todas maneras, para mí, lo volvería hacer”, y es que en este especial la comediante comparte con el público momentos muy significativos en su vida como su compromiso, su boda y su maternidad, por mencionar algunos, los cuales cuenta muy a su estilo: “Yo creo que mi parte favorita es la última, cuando hablo de la maternidad, de la cesárea. Toda esa parte es la más reciente que he vivido, y le tengo mucho cariño”.

Para Sofía este es uno de sus proyectos más significativos, pues además de escribirlo y actuarlo, hizo su debut como directora, faceta que disfrutó, pues tuvo el soporte de un excelente equipo que la acompañó en el el proceso, pero con la que se enfrentó a nuevos retos: “Los retos a los que me enfrenté fueron desde dirigir mi propio especial de stand up, hasta tener inseguridades de cómo va a quedar, de si la voy a hacer o no la voy a hacer, hasta el reto de confiar en mí misma y en la gente que está a mi alrededor”, contó.

LA CREACIÓN DEL STAND UP

“El proceso va cambiando según el momento de carrera en el que estés y los años que llevas haciéndolo. Cada comediante lo hace distinto. Yo al principio de mi carrera lo escribía todo y me lo aprendía, y conforme fueron pasando los años, ya tenía la suficiente experiencia para pensar la idea, subirme a un escenario y ahí desarrollarlo junto con el público”, contó la comediante respecto al proceso de creación de cada show: “Por eso es que los comediantes damos tours y repetimos el mismo show durante años antes de poderlo grabar, porque se va perfeccionando en el escenario”, explicó.

Y es que no cabe duda que Sofía es una de los comediantes más conocidas en el país, debido a su estilo tan particular que la caracteriza, el cual la ha llevado a dar shows exitosos que hacen reír a su audiencia, y que también hace que se identifiquen con ella:

“Ser fiel a lo que tú crees que es tu esencia como comediante, a lo que a ti te parezca que es chistoso. Escribir desde tu realidad, desde tus experiencias, y lo más honesto […]. Nunca traicionar tu esencia, va a hacer un show exitoso, porque siempre habrá alguien que se identifique contigo, porque lo estás haciendo desde un lugar super puro. Si empiezas a crear cosas sólo para ver si le gusta a alguien más, es cuando te empiezas a desviar de lo que realmente importa”. Además de crear sus shows desde la honestidad, también lo ha hecho desde el trabajo duro y constante, siempre evolucionando: “Tienes que ser fiel a tu esencia e ir cambiando conforme tú cambias”.

DESPUÉS DE 11 AÑOS EN EL ESCENARIO

Durante estos años que Sofía ha dedicado su vida a la comedia, ha tenido dos principales aprendizajes: “La tolerancia a la frustración y el disfrutar todos los procesos de lo que sea que estás haciendo”, pues Niño de Rivera reconoce que el proceso de su carrera no ha sido lineal: “A veces estás arriba y a veces estás abajo. […] tienes muy poco control sobre las cosas, pero lo único que puedes controlar es lo que tú trabajas”.

Y como todo proceso, Sofía tuvo que enfrentar muchos retos: “Los retos más grandes han sido el que la gente realmente creyera en el valor que yo le estaba dando a mi trabajo, porque cuando estaba empezando en el stand up comedy decían ‘Pero pues nada más te paras ahí y haces reír’, entonces el reto fue nunca dudar de mí misma, a pesar de que había muchos que estaban dudando de lo que estaba haciendo”.

**El especial se estrenó en Amazon Prime el 11 de febrero.

**La comediante lleva 11 años en la industria del stand up.

**La comediante estuvo de gira por Estados Unidos y varias partes de la República Mexicana.

**Esta es la primera vez que Sofía escribe, dirige y actua uno de sus shows.

EN FRASES

POR DANIELA ZAMBRANO

FOTOS: CORTESÍA

MAAZ